Ruda jak wiewiórka Monika Richardson wymienia na ulicy czułości z karanym ukochanym. Zmieniła się dla niego?

Monika Richardson przeszła metamorfozę

Kobiety często diametralnie zmieniają fryzurę, gdy w ich życiu zachodzą gwałtowne, zazwyczaj nieprzyjemne zmiany. Monika Richardson biega jednak do fryzjera bez większej okazji. Jakiś czas temu zrobiła sobie nawet krótką fioletową fryzurę. ZOBACZ: Richardson niczym kameleon. Jeszcze nie ucichły echa poprzedniej metamorfozy, a ona już zafundowała sobie kolejną. Ostatnio wypatrzyła u siebie sporą siwiznę. Srebrne włosy pokrywały prawie cały bok jej głowy. Czym prędzej popędziła więc do swojej ulubionej fryzjerki. Już kilka kwadransów później na głowie Moniki pojawiła się ognista ruda barwa. „To nie kolor, to charakter” - podpisała na Instagramie zdjęcie w nowej odsłonie.

Kim jest nowy partner Moniki Richardson?

Od tygodni Moniki na krok nie odstępuje nowy ukochany. 47-letni Artur – człowiek interesu z kryminalną przeszłością, wielbiciel nielegalnych walk w klatkach i tatuaży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukochany Moniki Richardson siedział w więzieniu! Nie uwierzycie, co przemycał

Artur przyjechał po ukochaną także do fryzjera. Ruda jak wiewiórka Moniczka bardzo mu się spodobała. Od razu dostała od umięśnionego partnera słodkie buziaki.

Czekamy na kolejną metamorfozę. To pewnie już niedługo...

Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz prezentuje się Monika Richardson. Ładnie?