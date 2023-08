Michał Piróg wbił się w tiulową sukienkę i długie różowe lateksowe kozaki! Gwiazda TVN szokuje!

Zaskakujące zmiany w The Voice Senior. Piotr Cugowski znika z anteny, w jury zastąpi go mega gwiazda

Co za pomysłowość!

Michał Piróg jest jednym z najpopularniejszych polskich tancerzy. Ogólnopolską popularność przyniósł mu program "You Can Dance", gdzie przez wiele lat był jurorem. Teraz, możemy oglądać go w roli prowadzącego program "Top Model". W 2007 roku, w wieku 28 lat, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając na łamach prasy, że jest gejem. Od tego czasu uczestniczył w wielu akcjach promujących tolerancję.

Michał Piróg wbił się w tiulową kieckę i różowe kozaki! Dopełnieniem była broda w cekinach!

Na profil Michała Piróga na Instagramie trafiły zdjęcia, na których widać go jako drag queen, czyli w kobiecym przebraniu i makijażu. Tancerz wziął udział w specjalnej sesji. Możemy zobaczyć go tam w różowej sukni z tiulem, lateksowych kozakach za kostkę, całość dopełnia broda w różowe cekiny oraz długie i gęste białe włosy.

- Blond Arielka z brodą od Katy Perry - to cały ja na specjalnie zamówienie @patifitzet + pudel od Wioletty Villas - napisał Michał Piróg pod zdjęciem na Instagramie

