Nominacje do Oscarów 2024. Polka ma szansę na statuetkę!

Tym samym Ewa Puszczyńska (69 l.) stała się pierwszym Polakiem, który został nominowany do Oscara w tej kategorii. O statuetkę powalczy wspólnie z Jamesem Wilsonem. Producentka związana jest z firmą Opus Film. Pracowała przy takich filmach jak "Ida", "Zimna wojna", "Lekcje pana Kuki", czy serialu "Ultraviolet". Wyprodukowany przez nią film "Quo Vadis, Aida?" zdobył Orła za najlepszy film 2022 roku, a "Zabij to i wyjedź z tego miasta" otrzymało Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2020 roku. Ewa Puszczyńska niedawno otrzymała także tytuł Doctora Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Czy otrzyma Oscara, dowiemy się tego już 10 marca na 96. gali Nagród Akademii Filmowej.

"Strefa interesów"

Film jest amerykańsko-brytyjsko-polska produkcją, która zdobyła już Nagrodę Jury Konkursu Głównego oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Cannes 2023. Jest to ekranizacja powieści Martina Amisa o tym samym tytule. Opowiada domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa i jego żony Hedwig. W rolach głównych występują Sandra Hüller i Christian Friedel, a za zdjęcia odpowiada polski operator ilmowy, Łukasz Żal.

Nominacje do Oscarów 2024

Najlepszy film:

"American Fiction""Anatomia upadku""Barbie""Przesilenie zimowe""Czas krwawego księżyca""Maestro""Oppenheimer""Past lives""Biedne istoty""Strefa interesów"

Najlepszy reżyser:

Justine Triet - "Anatomia upadku"Martin Scorsese - "Czas krawego księżyca"Christopher Nolan - "Oppenheimer"Yorgos Lanthimos - "Biedne istoty"Jonathan Glazer - "Strefa interesów"

Najlepszy scenariusz oryginalny:

"Anatomia upadku" - Justine Triet, Arthur Harari"Przesilenie zimowe" - David Hemingson"Maestro" - Bradley Cooper, Josh Singer"Obsesja" - Samy Burch, Alex Mechanik"Poprzednie życie" - Celine Song

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Barbie" - Greta Gerwig i Noah Baumbach"Biedne Istoty" - Tony McNamara"Oppenheimer" - Christopher Nolan"American Fiction - Cord Jefferson"Strefa interesów" - Jonathan Glazer

Najlepszy aktor:

Bradley Cooper - "Maestro"Colman Domingo - "Rustin"Cillian Murphy - "Oppenheimer"Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"Jeffrey Wright - "American Fiction"

Najlepsza aktorka:

Annette Bening, "Nyad"Lily Gladstone, "Czas krwawego księżyca"Sandra Huller, "Anatomia upadku"Carey Mulligan, "Maestro"Emma Stone, "Biedne istoty"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Sterling K. Brown - "American Fiction"Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"Ryan Gosling - "Barbie"Mark Ruffalo - "Biedne istoty"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Emily Blunt, "Oppenheimer"Danielle Brooks, "Kolor Purpury"America Ferrera, "Barbie"Jodie Foster, "Nyad"Da'Vine Joy Randolph, "Przesilenie zimowe"

Najlepszy film międzynarodowy:

"Ja, kapitan" - Włochy"Perfect Days" - Japonia"Śnieżne Bractwo" - Hiszpania"The Teachers' Lounge" - Niemcy"Strefa Interesów" - Wielka Brytania

Najlepsza scenografia:

"Barbie""Czas krwawego księżyca""Napoleon""Oppenheimer""Biedne istoty"

Najlepsze zdjęcia:

"El Conde" - Edward Lachman"Czas krwawego księżyca" - Rodrigo Prieto"Maestro" - Matthew Libatique"Oppenheimer" - Hoyte van Hoytema"Biedne istoty" - Robbie Ryan

Najlepszy montaż:

Laurent Senechal - "Anatomia upadku"Kevin Tent - "Przesilenie zimowe"Thelma Schoonmaker - "Czas krwawego księżyca"Jennifer Lame - "Oppenheimer"Yorgos Mavropsaridis - "Biedne istoty"

Najlepsze efekty specjalne:

"The Creator""Godzilla Minus One""Strażnicy Galaktyki vol. 3""Mission: Impossible - Dead Reckoning, part one""Napoleon"

Najlepszy dźwięk:

"Twórca""Maestro""Mission: Impossible - Dead Reckoning, część pierwsza""Oppenheimer""Strefa interesów"

Najlepsza muzyka:

"American Fiction" - Laura Karpman"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" - John Williams"Czas krwawego księżyca" - Robbie Robertson"Oppenheimer" - Ludwig Goransson"Biedne istoty" - Jerskin Fendrix

Najlepsza piosenka:

"The Fire Inside" Diane Warren w filmie "Flamin' Hot: Smak sukcesu""I'm Just Ken" mark Ronson i Andrew Wyatt w filmie "Barbie""It Never Went Away" Jon Batiste i Dan Wilson w filmie "Jon Batiste: Amerykańska Symfonia""Wahzhazhe (A Song for My People)" Scott George w filmie "Czas krawego księżyca""What Was I Mafr for?" Billie Eilish i Finneas O'Connell w filmie "Barbie"

Najlepsze kostiumy:

"Barbie""Napoleon""Oppenheimer""Biedne Istoty""Czas krwawego księżyca"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

"Chłopiec i Czapla" - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki"Między nami żywiołami" - Peter Sohn, Denise Ream"Nimona" - Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan, Julie Zackary"Robot Dreams" - Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estape, Sandra Tapia Diaz"Spider-Man: Poprzez Multiwersum" - Kemp Powers, Justin K.Thompson, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

"List do świni""Pachyderme""Our Uniform""Niety-five Senses""War is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny:

"Bobi Wine: The People's President" - Moses Bwayo, Christopher Sharp, John Battsek"The Eternal Memory""Four Daughters" - Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha"To Kill a Tiger" - Nisha Pahuja, Cornelia Principe, David Oppenheim"20 dni w Mariupolu" - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

"The ABCs of Book Banning" - Sheila Nevins i Trish Adlesic"The Barber of Little Rock" - John Hoffman i Christine Turner"Island in Between" - S. Leo Chiang i Jean Tsien"The Last Repair Shop" - Ben Proudfoot i Kris Bowers"Nai Nai & Wai Po" - Sean Wang i Sam Davis

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

"The After" - Misan Harriman, Nicky Bentham"Invincible" - Vincent Rene-Lortie, Samuel Caron"Knight of Fortune" - Lasse Lyskjaer Noer, Christian Norlyk"Red, White and Blue" - Nazrin Choughury, Sara McFarlane"The Wonderful Story of Henry Sugar" - Wes Anderson, Steven Rales

Najlepsza charakteryzacja, make up i fryzury:

"Golda" - Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby, Ashra Kelly-Blue"Maestro" - Kazu Hiro, Kay Georgiou, Lori McCoy-Bell"Oppenheimer" - Luisa Abel"Biedne istoty" - Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston"Society of the Snow" - Ana Lopez-Puigcerver, David Marti, Montse Ribe

