i Autor: East News/ Artur Zawadzki/REPORTER Nowicki pracę w "PnŚ" łączył m.in. z grą w teatrze

Z życia gwiazd

Nowicki pokazał córeczkę w mediach społecznościowych. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

MG 13:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Łukasza Nowickiego (49 l.) to prezenter i aktor, którego wiele osób zna przede wszystkim z bycia gospodarzem „Pytania na śniadanie”. Choć z popularnego programu odszedł, to nadal go można oglądać w różnych programach. W ostatnim czasie na swoich mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciami swojej 5-letniej córeczki.