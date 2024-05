Nowy skandal z udziałem Kaźmierskiej! Poszło o jej dobroczynność. Nie da się patrzeć na te bluzgi

TVN bawi się w środku tygodnia do bladego świtu! Szampan, cekiny, papieroski...

Dagmara Kaźmierska stałą się wielką gwiazdą telewizji. Jako bohaterka show "Królowe życia" zdobyła ogromne rzesze fanów, choć wszyscy wiedzieli, że ma za sobą długą odsiadkę w więzieniu. Celebrytka nie tylko tego faktu nie ukrywała, a nawet można było odnieść wrażenie, że przeszłość jest częścią jej image. I cały misterny plan upadł, kiedy Kaźmierska hasała radośnie w ramionach Marcina Hakiela w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy to goniec.pl dotarł do materiałów ze sprawy sądowej "Królowej życia" i na jaw wyszło, jakich strasznych czynów dopuszczała się jako szefowa agencji towarzyskiej wobec pracujących dla niej dziewczyn.

Na efekty skandalu nie trzeba było długo czekać. Kaźmierska sama wycofała się z "Tzg" z przyczyn zdrowotnych, po czym uciekła za granicę. Celebrytka jednak nie zamilkła i z oddali wchodzi w interakcje z ludźmi, którzy coraz śmielej krytykują jej poczynania na Instagramie. Już raz zaatakowała fana, a teraz przeszła do frontalnego ataku.

Okazuje się, że Kaźmierskiej nie podoba się określenie "burdel mama" oraz przykre słowa, które musi czytać, kiedy zalewa sieć swoją dobroczynnością. Kaźmierska udostępnia dalej na swoim profilu na Instagramie różne zbiórki na leczenie np. chorych dzieci. Nie jest to jakiś wielki wydatek z jej strony, co najwyżej poświęci na to kilka minut. A efekt znów jest całkowicie inny od tego, który zamierzyła. Kaźmierska tymi akcjami zwyczajnie denerwuje fanów, a potem się dziwi i oburza. I oczywiście bluzga jak szewc.

- Szkoda, że ty się na chorych na raka wyrzygałaś szmato a teraz niby pomagasz - nie wytrzymała jedna z internautek i przekroczyła granicę smaku, używając słowa uznawanego za obelżywe. Komentatorka odniosła się tu do sytuacji, kiedy to Kaźmierska podpięła się pod tragedię Tomka Komendy, robiąc z siebie ofiarę. - Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać, nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawno umarł, po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił - grzmiała wówczas skompromitowana celebrytka.

Kaźmierska nie przepuściła powyższego komentarza niejakiej Zosi i... znów zrobiła z siebie ofiarę! - Odkąd jestem w mediach społecznościowych udostępniam wszelkie prośby o pomoc. Teraz jestem za to wyzywana od najgorszych. Zastanówcie się, co do mnie piszecie, bo takich jak ZOSIA jest więcej.

Kaźmierska obraża się i uruchamia także za użycie wobec niej określenia "burdel mama", choć jest ono zamiennie używane w języku polskim w stosunku do kobiet prowadzących "przybytki rozkoszy". - Po prostu pani eks burdelmama ma bardzo dobre życie, ma wspaniałych ludzi wokół siebie, syna ma zdrowego, mamę ma zdrową i to jest najważniejsze. Cieszę się, ze dzisiaj stanęłam na własnych nogach, że widzę, że słyszę, że mówię i nie muszę być napie*dolona. Może Pani potrzebuje sobie pie*dolnąć setkę, czy dwie, żeby mieć dobry humor. Pani Kasia nieładnie się odzywa, bardzo brzydko, jeszcze jakby powiedziała “była właścicielka klubu towarzyskiego" to jeszcze byśmy przełknęły, ale burdelmama. Tak oficjalnie dajemy bloka - i ciach po internetowej przyjaźni pani Krysi i Kasi z byłą okrutną szefową agencji towarzyskiej, Dagmarą Kaźmierską.

Tak więc Kaźmierska powoli wyrasta na pokrzywdzoną. Przynajmniej we własnych komentarzach.

