Od „Czasu honoru” minęły lata. Tak zmienił się Antoni Pawlicki

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-22 5:20

Z pamiętanego przez wielu chłopca stał się dojrzałym mężczyzną, który nie boi się wyzwań. Antoni Pawlicki, urodzony 22 października 1983 roku, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobaczcie, jak czas odmienił jego wizerunek.

Tak przez lata zmieniał się Antoni Pawlicki. Jego metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie go jako obiecującego debiutanta o chłopięcej urodzie? Antoni Pawlicki przez ponad dwie dekady obecności na ekranach przeszedł jedną z najbardziej wyrazistych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zmiany w jego wizerunku to fascynująca kronika artystycznej i życiowej dojrzałości.

Od pierwszych ról, w których zachwycał świeżością i naturalnością, po dzisiejszy wygląd dojrzałego mężczyzny - jego styl ewoluował na naszych oczach. Jak bardzo się zmienił? Zdjęcia mówią same za siebie.

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Pierwsze kroki w branży. Tak zaczynał Antoni Pawlicki

Choć wielu kojarzy go z wielkimi produkcjami, swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiał jako nastolatek. W 1997 roku mignął na ekranie jako uczeń w kultowym serialu "Klan". Jednak prawdziwy przełom nadszedł niemal dekadę później.

W 2006 roku Polska usłyszała o nim za sprawą poruszającej roli w dramacie "Z odzysku". Rola 19-letniego Wojtka przyniosła mu deszcz nagród, w tym za najlepszy debiut, i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. To był moment, w którym stało się jasne, że na aktorskiej scenie pojawił się wielki talent.

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Choć miał na koncie już kilka znaczących występów, w tym w głośnym "Katyniu" Andrzeja Wajdy, to rola Janka Markiewicza w serialu "Czas honoru" uczyniła go gwiazdą pierwszej wielkości. Produkcja emitowana w latach 2008–2014 stała się fenomenem, a Pawlicki zyskał ogromną sympatię widzów.

Wcielając się w postać cichociemnego, na lata zdefiniował swój wizerunek. Rola ta nie tylko przyniosła mu status idola, ale także udowodniła jego wszechstronność i zdolność do budowania złożonych, wiarygodnych postaci.

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Antoni Pawlicki nigdy nie dał się zaszufladkować. Widzowie mogli go oglądać zarówno w mundurze komisarza Michała Orlicza w serialu "Komisarz Alex", jak i w zaskakującej roli w reality show. W 2017 roku, wraz z Pawłem Ławrynowiczem, zwyciężył w programie "Azja Express", pokazując determinację i zupełnie inną twarz.

Aktor jest również znany ze swojej działalności społecznej, za którą był wielokrotnie doceniany. W 2020 roku otrzymał medal "Pro Patria", a w 2025 roku odznaczenie "Dumni z Powstańców", co podkreśla jego zaangażowanie w sprawy wykraczające poza świat filmu i teatru.

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Para doczekała się dwojga dzieci. Choć oboje są bardzo aktywni zawodowo, to rodzina pozostaje dla nich absolutnym priorytetem, co wielokrotnie podkreślali w nielicznych wywiadach.

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Jak bardzo zmienił się od czasów swojego debiutu? Czy nadal ma w sobie ten sam chłopięcy urok, który zachwycił widzów na początku jego kariery? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć jego niezwykłą metamorfozę na przestrzeni lat.

Aktor Antoni Pawlicki trzyma mikrofon i mówi. O metamorfozie gwiazdy „Czasu honoru” przeczytasz na SE.
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