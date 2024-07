Ogromne zamieszanie w TVP. Odeszła znana gwiazda

Aleksandra Grysz zdecydowała zawiesić swoją karierę na najbliższy czas. Kobieta spodziewa się dziecka i to jest głównym powodem jej decyzji. Już niedługo na świat przyjdzie syn prezenterki oraz Tomasza Tylickiego, także związanego ze śniadaniówką TVP. Pożegnanie kobiety było tak wzruszające, że polały się łzy.

Z TVP odchodzi znana gwiazda

Aleksandra Grysz oraz Tomasz Tylicki popularność i uznanie fanów zdobyli w formacie "Pytanie na śniadanie". Ostatnio zrobiło się o nich głośno z zupełnie innego powodu. Na początku marca 2024 roku pracownicy TVP przekazali nowinę. Pochwalili się, że zostaną rodzicami. Te wieści potwierdzili na swoich profilach w mediach społecznościowych. Na instagramowym koncie zamieścili uroczą fotkę, na której znalazł się zaokrąglony brzuszek Grysz obejmowany przez Tylickiego. Dłonie mężczyzny ułożone zostały w kształt serca.

Niedawno znana prezenterka pochwaliła się w sieci fotkami z baby shower. W oczy od razu rzucił się kolor niebieski, z czego jasno wynika, że Grysz i Tylicki spodziewają się chłopca. Przyszli rodzice wybrali też imię, czym pochwalili się w sieci.

"Tymoteusz, Tymuś, Tymek... Tylicki. Nasz chłopczyk już zaraz będzie z nami! Żebyś tylko wiedział, ile osób już na ciebie czeka! A ile miłości od nas dostaniesz! A ile pięknych chwil przed tobą" - czytamy w mediach społecznościowych.

W weekendowym odcinku "Pytania na śniadanie" nie zabrakło ogromnych wzruszeń. Aleksandra Grysz pożegnała się z widzami. Kobieta uroniła kilka łez. Nie można się było temu dziwić, emocje były ogromne.

"To był mój ostatni program przed zmianą, przed moją transformacją i życiową metamorfozą. I tak jak dla naszych widzów "Pytanie na śniadanie" to jest coś więcej niż program, tak dla nas jest to coś więcej niż praca. Jestem bardzo wzruszona dzisiaj. Dziękuję państwu i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo" - mówiła Ola.

Pożegnanie sprawiło, że prowadzący Klaudia Carlos i Robert El Gendy natychmiast pobiegli do swojej koleżanki. Starali się ją pocieszyć. Po emisji "PnŚ" przyszła mama wyznała w mediach społecznościowych:

"Naprawdę nie sądziłam, że ten dzień będzie dla mnie aż tak emocjonujący. Tymczasem pierwszy raz w życiu popłakałam się na antenie i chyba nie miały z tym nic wspólnego ciążowe hormony. Smutek i tęsknota, że znikam na moment z anteny to jedno. Drugie i najważniejsze, że wrócę jako zupełnie inna osoba. Razem z narodzinami synka, urodzi się nowa Ola i to w tym wszystkim porusza mnie najbardziej. Nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia. Wierzę, że niedługo" - można było przeczytać.

