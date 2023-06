Okropne, co Richardson wygaduje o Kurzajewskim! Kasia Cichopek wpadnie w szał?!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski - razem w życiu, razem w TVP

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to najgorętsza para w polskim show-biznesie. Pikanterii ich relacji dodaje fakt, że dzielą nie tylko życie prywatne, lecz także zawodowe - razem prowadzą "Pytanie na śniadanie", co czasem prowadzić może do kłopotliwych sytuacji - para np. świętowała 50. urodziny prezentera TVP w pracy. W listopadzie zeszłego roku wyszło na jaw, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski się zaręczyli. W styczniu z kolei pisaliśmy o tym, że zakochani szukają nowego domu. Zarówno Kasia, jak i Maciej budzą ogromne emocje w środowisku. Część fachowców uważa, że nie powinni oni razem występować na wizji. Do tego grona zalicza się Monika Richardson, która na telewizji "zjadła zęby".

Monika Richardson ocenia Kasie Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Monika Richardson w programie "Strip Talk z gwiazdami" odniosła się do duetu Katarzyna Cichopek - Maciej Kurzajewski w TVP. Jej zdaniem pomysł prowadzenia programów u boku drugiej połówki nie należy do najlepszych. - Jestem fanką Kaśki na antenie i naprawdę, wiesz, że nie mam żadnego interesu, żeby to powiedzieć, tak uważałam, że Kasia Cichopek powinna prowadzić ten program. Lata temu uważałam, że jest stworzona do tego programu. Jest dokładnie taka, jaka powinna być prowadząca, czyli jest jak przeciętna widzka "Pytania na śniadanie" - oceniła Monika Richardson. To miał chyba być komplement. Była gwiazda TVP nie miała natomiast litości dla Macieje Kurzajewskiego. - Natomiast co do Maćka, to nie cenię go. Jest sztuczny. No, jest plastikowy. Gra coś, a nie jest dobrym aktorem - stwierdziła wprost. - Ja bym na pewno Kaśkę pożeniła na antenie z kimś zupełnie innym - skwitowała Monika Richardson. Po tych słowach Kasia Cichopek pewnie nieźle się wkurzy...

