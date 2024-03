Oscary 2024. Nagi John Cena na scenie podczas ceremonii! Zasłaniał się małą kopertą!

Ceremonia rozdania Oscarów 2024 za nami. Jak co roku, nie mogło zabraknąć wielkich emocji, które związane były nie tylko z rezultatami w poszczególnych kategoriach, ale również tym, co działo się dookoła. Z tegorocznej gali na pewno zapamiętamy nagiego John Cene, który zasłaniał się małą kopertą! Musicie to zobaczyć!