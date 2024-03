Skradła show na czerownym dywanie! Patrzyli tylko na nią

America Ferrera co prawda wróci po gali Oscarów bez statuetki, za to z pewnością wieczór może zaliczyć do udanych pod względem modowym. Wyróżniła się na tle koleżanek z branży i zachwyciła w różowej kreacji od Versace!