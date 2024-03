Oscary 2024: Już przed galą skradła show! Gwiazda ogłosiła ciążę na czerwonym dywanie

Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ciało znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Spotkaliśmy celebrytę we włoskim lokalu

Oscary 2024: Vanessa Hudgens w ciąży!

Vanessa Hudgens kilka miesięcy temu wyszła za mąż, a teraz takie wieści! Okazuje się że aktorka i jej mąż, Cole Tucker, spodziewają się dziecka! Hudgens postanowiła podzielić się ze światem szczęśliwą nowiną w wyjątkowy sposób - ciążowy brzuszek pokazała pierwszy raz podczas gali Oscarowej!

Oscary 2024 rozpalają media już od samego początku. Gala jeszcze się nie zaczęła, a już media rozpisują się o czerwonym dywanie i pierwszych niespodziankach. Vanessa Hudgens pojawiła się na ściance i od razu wywołała małą sensację. Nikt do tej pory nie wiedział, że aktorka i wokalistka jest w ciąży!

Olbrzymia kasa z Oscarów. Ile inwestują i zarabiają największe produkcje?

Vanessa Hudgens, znana między innymi z "High School Musical" aktorka i wokalistka, kilka miesięcy temu wzięła ślub z o 7 lat młodszym bejsbolistą Colem Tuckerem. Teraz, dumnie prezentując brzuszek pojawiła się na rozdaniu Oscarów 2024. Podkreśliła nową sylwetkę długą, elegancką, czarną suknią z długimi rękawami i golfem oraz pokaźnym trenem. Całość uzupełniła diamentową biżuterią i delikatną, dziewczęcą fryzurą.

Gdzie oglądać Oscary 2024? Kiedy rozdanie Nagród Akademii Filmowej? Nowa godzina transmisji

Oscary 2024: Kim jest Vanessa Hudgens?

35-letnia Vanessa Hudgens trafiła do czołówki amerykańskiego show-biznesu dzięki roli Gabrielli Montez w serii filmów "High School Musical". Jako dziecko pracowała jako modelka, więc od najmłodszych lat była przygotowana do kariery medialnej. Obecnie jest aktorką, piosenkarką, modelką, tancerką i producentką. Nagrała dwa albumy studyjne, a jej seria filmów na Netflixie "Zamiana z księżniczką" okazała się hitem. Jej najnowszy film to "Downtown Owl" z 2023 roku.Zobacz również:

Oscary 2024. Jedenaście statuetek dla Polaków! Historyczne wyczyny naszych rodaków. Wielka duma