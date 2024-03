Oscary 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Gala ma odbyć się w nocy czasu polskiego, konkretnie z niedzieli na poniedziałek (10-11 marca). Wcześniej, bo już 23 stycznia, ogłoszono nominacje do 96. Oscarów. Wśród nich nie zabrakło polskiego akcentu. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy nominowano bowiem brytyjsko-polsko-amerykańską koprodukcję "Strefa interesów" w reż. Jonathana Glazera. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Polska ma coś do powiedzenia na gali Oscarów. Przedstawiciele naszego kraju lub ci, którzy są z nim w jakiś sposób powiązani, w historii wydarzenia otrzymali jedenaście statuetek i ponad 30 nominacji. Oscar jest przyznawany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej od 1929 roku. Statuetka mierzy około 35 centymetrów i składa się ze stopu cyny, antymonu i miedzi, pokrytego 24-karatowym złotem. Przedstawia złotego rycerza-krzyżowca opartego na dwuręcznym mieczu, stojącego na rolce filmu. Rolka ma pięć szprych, które symbolizują aktorów, reżyserów, producentów, techników i pisarzy. Kto z Polski otrzymał nagrodę, kiedy, w jakich kategoriach i za co? Szczegóły poniżej.

Oscary 2024. Jedenaście statuetek dla Polaków! Historyczne wyczyny naszych rodaków. Wielka duma

Po raz pierwszy Oscar powędrował do Polaka w 1941 roku. Otrzymał go wówczas Leopold Stokowski, który stworzył muzykę do filmu pt. "Fantazja" Walta Disneya. Ostatnim przyznanym Oscarem, którym mogą szczycić się Polacy, jest statuetka Pawła Pawlikowskiego za film "Ida".

Oscary 2024. Lista nagrodzonych Polaków na przestrzeni lat:

1941 - Leopold Stokowski - Oscar specjalny za muzykę do filmu Walta Disneya

1953 - Bronisław Kaper - "Lili", muzyka w dramacie lub komedii

1982 - Zbigniew Rybczyński - "Tango", film krótkometrażowy

1993 - Janusz Kamiński - "Lista Schindlera", zdjęcia

1993 - Allan Starski i Ewa Braun - "Lista Schindlera", scenografia i dekoracja wnętrz

1998 - Janusz Kamiński - "Szeregowiec Ryan", zdjęcia

1999 - Andrzej Wajda - Oscar za całokształt twórczości

2003 - Roman Polański - "Pianista", reżyseria

2005 - Jan A.P. Kaczmarek - "Marzyciel", muzyka

2008 - polsko-brytyjski "Piotruś i wilk", krótkometrażowy film animowany

2015 - Paweł Pawlikowski - "Ida", film nieanglojęzyczny

Czy w tym roku polski akcent również wybrzmi? Przekonamy się już wkrótce. Oczywiście trzymamy kciuki za to, by tak właśnie się stało.