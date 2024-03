Gdzie oglądać Oscary 2024? Kiedy rozdanie Nagród Akademii Filmowej? Nowa godzina transmisji

Gdzie i kiedy oglądać Oscary 2024?

Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów zaplanowana jest na noc z 10 na 11 marca b.r. Rozpoczęcie wydarzenia przewidziane jest na godzinę 00:00 czasu polskiego, i potrwa trzy do czterech godzin. To spora zmiana w stosunku do poprzednich lat, kiedy to ceremonia rozdania Oscarów rozpoczynała się dopiero o 2.00 w nocy czasu polskiego, jedynie w ubiegłym roku gala rozpoczęła się o 1.00. Prestiżowa impreza odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood, znanym jako Ovation Hollywood. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Canal+ Premium oraz Canal+ Online.

Kto ma szanse na Oscara 2024?

W tym roku Akademia Filmowa przyznała nominacje do Oscarów w 24 kategoriach. Najwięcej z nich - aż 13 - zebrał "Oppenheimer" Chrisophera Nolana. Na drugim miejscu pod względem ilości nominacji uplasowały się "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa z 11 nominacjami. Podium zamyka "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, który ma szanse na 10 statuetek. O 8 nagród walczy "Barbie" Grety Gerwig a na 7 ma szansę "Maestro" Bradleya Coopera.

Czy Polacy mają szanse na Oscary 2024?

Jedyną Polką, która ma szanse na tegoroczną statuetkę jest Ewa Puszczyńska - współproducentka polsko-brytyjskiej kooprodukcji "Strefa interesów" w reżyserii Johnatana Glazera. Film zdobył 5 nominacji, w tym w kategorii "Najlepszy film" oraz "Najlepszy film międzynarodowy".