Oscary 2024. Ceremonia rozdania nagród już za kilka dni. Polacy mają szanse na statuetkę?

Tegoroczna ceremonia rozdania Oskarów zaplanowana jest na noc z 10 na 11 marca. Rozpoczęcie wydarzenia przewidziane jest na godzinę 00:00 czasu polskiego, i potrwa trzy godziny. Prestiżowa gala odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood, znanym jako Ovation Hollywood. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Canal+.

Kto z Polaków ma szansę na Oscara 2024?

Nominacje do Oscarów w 24 kategoriach zostały ogłoszone 23 stycznia b.r. Mimo że polska superprodukcja "Chłopi" została zgłoszona w pięciu kategoriach, a twórcy liczyli na tegoroczną nagrodę, film nie trafił na listę nominowanych. NIE trafiły na nią również produkowane i współprodukowane przez Polaków filmy dokumentalne: "Skąd, dokąd" i "Apolonia Apolonia". Na statuetkę nie ma także szansy operator Łukasz Żal, choć "Strefa interesów", do której stworzył zdjęcia, była typowana do nagrody w tej kategorii. Ostatecznie jednak obraz został nominowany w 2 kategoriach: najlepszy film oraz najlepszy film międzynarodowy. Tym samym o statuetkę Oscara powalczy jedynie jedna Polka - Ewa Puszczyńska, jedna z producentek dramatu "Strefa interesów" w reżyserii Jonathana Glazera. Poniżej pełna lista nominowanych w poszczególnych kategoriach.

Oscary 2024 - nominacje

Najlepszy film

"American Fiction"

"Anatomia upadku"

"Barbie"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poprzednie życie"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

Najlepszy reżyser

Justine Triet "Anatomia upadku"

Martin Scorsese "Czas krwawego księżyca"

Christopher Nolan "Oppenheimer"

Yórgos Lánthimos "Biedne istoty"

Jonathan Glazer "Strefa interesów"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Maestro:

"Obsesja"

"Poprzednie życie"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"American Fcition"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

Najlepszy aktor

Bradley Cooper ("Maestro")

Colman Domingo ("Rustin")

Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe")

Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Jeffrey Wright ("American Fiction")

Najlepsza aktorka

Annette Bening ("Nyad")

Lily Gladstone ("Czas krwawego księżyca")

Sandra Hüller ("Anatomia upadku")

Carey Mulligan ("Maestro")

Emma Stone ("Biedne istoty")

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sterling K. Brown ("American Fiction")

Robert De Niro ("Czas krwawego księżyca")

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Ryan Gosling ("Barbie")

Mark Ruffalo ("Biedne istoty")

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt ("Oppenheimer")

Danielle Brooks ("Kolor purpury")

America Ferrera ("Barbie")

Jodie Foster ("Nyad")

Da'Vine Joy Randolph ("Przesilenie zimowe")

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

Najlepsze zdjęcia

"Hrabia"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

Najlepszy montaż

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

Najlepsze efekty specjalne

"The creator"

"Godzilla minus one"

"Strażnicy galaktyki: Volume 3"

"Mission: Impossible Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

Najlepszy dźwięk

"The creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów"

Najlepszy montaż dźwięku, najlepsza muzyka

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

Najlepsza piosenka

"The fire inside" ("Flamin' Hot: Smak sukcesu")

"I'm just Ken" ("Barbie")

"It never went away" ("Jon Batiste: Amerykańska symfonia")

"Wahzhazhe (A Song for My People)" ("Czas krwawego księżyca")

"What was i'm made from" ("Barbie")

Najlepsze kostiumy

"Barbie"

"Czas kr

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

Najlepsza charakteryzacja

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Śnieżne bractwo"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Chłopiec i czapla"

"Między nami żywiołami"

"Nimona"

"Pies i robot"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Letter to a Pig"

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

"Bobi Wine: The People’s President"

"The Eternal Memory"

"Cztery córki"

"To Kill a Tiger"

"20 dni w Mariupolu"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Nǎi Nai & Wài Pó"

Najlepszy film międzynarodowy

"Ja, kapitan" (Włochy)

"Perfect days" (Japonia)

"Śnieżne bractwo" (Hiszpania)

"Pokój nauczycielski" (Niemcy)

"Strefa interesów" (Wielka Brytania)

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"The Wonderful Story of Henry Sugar"

