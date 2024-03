Nowa, zaskakująca kategoria na Oscarach. Jeszcze nigdy nie przyznawali nagród za TO!

Oscary 2024. Kiedy gala rozdania nagród?

Dla przemysłu filmowego to jeden z najważniejszych wieczorów w roku - jeśli nie najważniejszy. Gala rozdania Oscarów 2024 została zaplanowana na noc z 10 na 11 marca (z niedzieli na poniedziałek). Po raz czwarty wielką imprezę poprowadzi aktor, komik i osobowość telewizyjna, Jimmy Kimmel. Nominacje do tej prestiżowej nagrody ogłoszono kilka tygodni temu. Najwięcej do zgarnięcia ma "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana, który otrzymał aż 13 nominacji: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany, scenografię, kostiumy, zdjęcia, montaż, charakteryzację i fryzury, dźwięk, muzykę, a także dla aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy), aktora drugoplanowego (Robert Downey Jr.) i aktorki drugoplanowej (Emily Blunt). Nominacje do 11 statuetek zdobyły z kolei "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Film powalczy w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktorka pierwszoplanowa (Emma Stone), aktor drugoplanowy (Mark Ruffalo), scenariusz adaptowany, scenografia, kostiumy, zdjęcia, montaż, charakteryzacja i fryzury oraz muzyka. Szanse na 10 nagród ma "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, a na 8 "Barbie" Grety Gerwig.

Nowa kategoria na Oscarach. Zaskakujący wybór

Tymczasem na krótko przed nadchodzącą galą Oscarów 2024 przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosili, że już wkrótce liczba kategorii, w których można zdobyć statuetkę, się zwiększy. Nagrody w nowej kategorii po raz pierwszy zostaną wręczone w 2026 roku, czyli podczas 98. uroczystości rozdania Oscarów. O wyróżnienie będą walczyć osoby, odpowiedzialne w produkcjach filmowych za... castingi. "Reżyserzy castingu odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu filmów. Dlatego korzystając z rozwoju Akademii, z dumą dołączamy obsadę do dyscyplin, które uznajemy i celebrujemy" - powiedzieli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer i przewodnicząca Janet Yang. Warto wspomnieć, że ustanowiona właśnie nagroda za osiągnięcia w dziedzinie castingu, jest pierwszą nową kategorią Oscarów od 2001 r., kiedy zaczęto przyznawać nagrodę dla najlepszego filmu animowanego.

