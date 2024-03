Oscary 2024: gwiazdy stawiają na czerń

Oscary 2024 zapowiadają się niezwykle interesująco. O statuetki powalczą gwiazdy takich produkcji jak "Barbie", "Oppenheimer", "Mestro" czy "Biedne istoty". Galę poprowadzi Jimmy Kimmel, uwielbiany amerykański komik, a wieczór uświetnią liczne występy, w tym chyba najbardziej wyczekiwany - Ryan Gossling z "I'm just Ken", balladą którą wykonuje jako Ken w filmie "Barbie".

Oscary 2024. Nominacje, wyniki. Polka z wielką szansą, starcie „Barbie” i „Oppenheimera” [RELACJA NA ŻYWO]

Równie istotne dla widzów i fanów co same nominacje i nagrody, są zwykle kreacje gwiazd na legendarnym czerwonym dywanie. Jako jedna z pierwszych na ściance pojawiła się Vanessa Hudgens, która od razu zaserwowała fanom nie lada niespodziankę - gwiazda poinformowała, że jest w ciąży! Długa, czarna suknia z golfem i długimi rękawami idealnie podkreśliła jej ciążowy brzuszek.

Oscary 2024: kreacje wielkich projektantów

Na czerń postawiły również inne gwiazdy - Eva Longoria zachwyciła posągową kreacją houte couture od Tamary Ralph o klasycznym kroju, jednak to oryginalna kreacja Sandry Huller projektu domu mody Schiaparelli przyciągnęła najwięcej uwagi. Wszystko za sprawą oryginalnego dekoltu, obudowanego wokół ramion.

Niezwykle interesującą kreację wybrała też Laverne Cox, która postawiła na połączenie czerni ze złotem. Uwagę zwraca przede wszystkim rzeźbiony złoty gorset. Kreacja to projekt Thierry'ego Muglera z 1986 roku. Suknia "vintage" ewidentnie idealnie nadaje się na Oscarową galę, a do tego wpisuje w modny trend "zero waste".

Gdzie oglądać Oscary 2024? Kiedy rozdanie Nagród Akademii Filmowej? Nowa godzina transmisji

Oscary 2024: nominacje

Walka o statuetki w najważniejszych kategoriach też będzie zacięta. Nie brakuje też polskich akcentów - Ewa Puszczyńska jest pierwszą Polką, która otrzymała nominację do Oscara w tej kategorii najlepszego dramatu. Ewa jest producentką obrazu "Strefa interesów".

Najlepszy film

"Amerykańska fikcja" "Anatomia upadku" "Barbie" "Przesilenie zimowe" "Czas krwawego księżyca" "Maestro" "Oppenheimer"" "Poprzednie życie" "Biedne istoty" "Strefa interesów"

Najlepsza reżyseria

Martin Scorsese - "Czas krwawego księżyca" Justine Triet - "Anatomia upadku" Yorgos Lanthimos - "Biedne istoty" Christopher Nolan - "Oppenheimer" Jonathan Glazer - "Strefa interesów”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Annette Bening - "Nyad" Lily Gladstone - "Czas krwawego księżyca" Sandra Hüller - "Anatomia upadku" Carey Mulligan - "Maestro" Emma Stone - "Biedne istoty"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Bradley Cooper - "Maestro" Colman Domingo - "Rustin" Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe" Cillian Murphy - "Oppenheimer" Jeffrey Wright - "Amerykańska fikcja"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt - "Oppenheimer" Danielle Brooks - "Kolor purpury" America Ferrera - "Barbie" Jodie Foster - "Nyad" Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sterling K. Brown - "Amerykańska fikcja" Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca" Robert Downey Jr. - "Oppenheimer" Ryan Gosling - "Barbie" Mark Ruffalo - "Biedne istoty"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Amerykańska fikcja" Cord Jefferson "Barbie" Greta Gerwig, Noah Baumbach "Oppenheimer Christopher Nolan "Biedne istoty" Tony McNamara "Strefa interesów" Jonathan Glazer

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku" Justine Triet, Arthur Harari "Przesilenie zimowe" David Hemingson "Maestro" Bradley Cooper, Josh Singer "Obsesja" Samy Bruch, Alex Mechanik "Poprzednie życie" Celine Song

Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy

"Ja, kapitan" (Włochy) "Perfect Days" (Japonia) "Śnieżne bractwo" (Hiszpania) "Pokój nauczycielski" (Niemcy) "Strefa interesów" (Wielka Brytania)

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy

"The After" Misan Harriman i Nicky Bentham "Invincible" Vincent René-Lortie i Samuel Caron "Knight of Fortune" Lasse Lyskjær Noer i Christian Norlyk "Red, White and Blue" Nazrin Choudhury i Sara McFarlane "The Wonderful Story of Henry Sugar" Wes Anderson i Steven Rales

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Letter to a Pig" - Tal Kantor i Amit R. Gicelter "Ninety-Five Senses" - Jerusha Hess i Jared Hess "Our Uniform" - Yegane Moghaddam "Pachyderme" - Stéphanie Clément i Marc Rius "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" - Dave Mullins i Brad Booker

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Chłopiec i czapla" - Hayao Miyazaki i Toshio Suzuki "Elemental" - Peter Sohn i Denise Ream "Nimona" - Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan i Julie Zackary "Pies i robot" - Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé i Sandra Tapia Díaz "Spider-Man: Poprzez multiwersum" - Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller i Amy Pascal

Najlepszy film dokumentalny

"Bobi Wine: Prezydent z getta" - Moses Bwayo, Christopher Sharp and John Battsek "Wieczna pamięć" "Cztery córki" - Kaouther Ben Hania i Nadim Cheikhrouha "To Kill a Tiger" - Nisha Pahuja, Cornelia Principe i David Oppenheim "20 dni w Mariupolu" - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner i Raney Aronson-Rath

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"The ABCs of Book Banning" - Sheila Nevins i Trish Adlesic "The Barber of Little Rock" - John Hoffman i Christine Turner "Island in Between" - S. Leo Chiang i Jean Tsien "The Last Repair Shop" - Ben Proudfoot i Kris Bowers "Nai Nai & Wai Po" - Sean Wang i Sam Davis

Najlepsza muzyka oryginalna

"American Fiction" - Laura Karpman "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" - John Williams "Czas krwawego księżyca" - Robbie Robertson "Oppenheimer" - Ludwig Göransson "Biedne istoty" Jerskin Fendrix

Najlepsza piosenka

"The Fire Inside" z filmu "Flamin' Hot: Smak sukcesu" (muzyka i tekst: Diane Warren) "I’m Just Ken" z filmu "Barbie" (muzyka i tekst: Mark Ronson i Andrew Wyatt) "It Never Went Away" z filmu "Jon Batiste: Amerykańska symfonia" (muzyka i tekst: Jon Batiste i Dan Wilson) "Wahzhazhe (A Song For My People)" z filmu "Czas krwawego księżyca" (muzyka i tekst: Scott George) "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" (muzyka i tekst: Billie Eilish oraz Finneas O’Connell)

Najlepszy dźwięk

"Twórca" Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich i Dean Zupancic "Maestro" Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich i Dean Zupancic "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon i Mark Taylor "Oppenheimer" Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo i Kevin O’Connell "Strefa interesów" Tarn Willers i Johnnie Burn

Najlepsze zdjęcia

"El Conde" - Edward Lachman "Czas krwawego księzyca" - Rodrigo Prieto "Maestro" - Matthew Libatique "Oppenheimer" - Hoyte van Hoytema "Biedne istoty" - Robbie Ryan

Najlepszy montaż

"Anatomia upadku" - Laurent Sénéchal "Przesilenie zimowe" - Kevin Tent "Czas krwawego księżyca" - Thelma Schoonmaker "Oppenheimer" - Jennifer Lame "Biedne istoty" - Yorgos Mavropsaridis

Najlepsza scenografia

"Barbie" - Sarah Greenwood, Katie Spencer "Czas krwawego księżyca" - Jack Fisk, Adam Willis "Napoleon" - Arthur Max, Elli Griff "Oppenheimer" - Ruth De Jong, Claire Kaufman "Biedne istoty" - James Price and Shona Heath, Zsuzsa Mihalek

Najlepsza charakteryzacja

"Gołda" Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby i Ashra Kelly-Blue "Maestro" Kazu Hiro, Kay Georgiou i Lori McCoy-Bell "Oppenheimer" Luisa Abel "Biedne istoty" Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston "Śnieżne bractwo" Ana López-Puigcerver, David Martí i Montse Ribé

Najlepsze kostiumy

"Barbie" - Jacqueline Durran "Czas krwawego księżyca" - Jacqueline West "Napoleon" - Janty Yates i Dave Crossman "Oppenheimer" - Ellen Mirojnick "Biedne istoty" - Holly Waddington

Najlepsze efekty specjalne

"Twórca" Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts i Neil Corbould "Godzilla Minus One" - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi i Tatsuji Nojima "Strażnicy Galaktyki vol. 3" - Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams i Theo Bialek "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland i Neil Corbould "Napoleon" - Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco i Neil Corbould