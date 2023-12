Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada 2023 roku. Poczuł silne kłucie w klatce piersiowej, trafił do szpitala na SOR, a później jego stan zdrowia nagle się pogorszył. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a mimo przeprowadzonej reanimacji - zmarł. Jego pogrzeb odbywa się w środę, 6 grudnia, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie. Przedtem trwały przygotowania do uroczystości, które na zdjęciach uwiecznił reporter "Super Expressu". Okazało się również, że wyznaczono kogoś do pilnowania spokojnego przebiegu ceremonii, ponieważ jakaś osoba zwracała uwagę dziennikarzom. W pewnym momencie jakiś duży pojazd zasłonił nawet karawan. Pojawiła się również prywatna fotografka. Gwiazdor "Królowych życia", przypomnijmy, miał życzenie, by przed pochowaniem pokazano jego otwartą trumnę. Prosił też, by mógł spocząć w ulubionym futrze. Te życzenia miały być spełnione.

Zobaczcie galerię zdjęć z przygotowań do pogrzebu Gabriela Seweryna: Ostatnie pożegnanie Gabriela Seweryna. Wynajęta ochrona i prywatny fotograf. Zaskakujące sceny podczas pogrzebu