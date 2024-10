W poniedziałek media obiegła informacja o zatrzymaniu Kamila L. znanego w sieci jako Budda. O całym zajściu poinformował Patryk Kubiak za pośrednictwem portalu X. To właśnie ten dziennikarz wyjawił, że doszło do zabezpieczenia majątku influencera. W minioną niedzielę znany youtuber organizował loterię, w której można było wygrać wiele cennych nagród. Miała być ona zwieńczeniem jego pracy w sieci.

Jak się okazuje CBŚP zatrzymało nie tylko Buddę, ale również jego ukochaną Aleksandrę "Grażynkę". Kobieta od lat prężnie działa w sieci i spełnia się jako influencerka. Dziewczynę na samym instagramowym koncie obserwuje ponad 650 tysięcy wiernych fanów. To właśnie w social mediach Aleksandra pokazywała, jak wygląda jej życie - było pełne luksusu i przepychu. Niedawno wyszło też na jaw, że nie zawsze tak było.

Wiesz, my mieszkaliśmy na 6m2 w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć - wyznał Budda w wywiadzie na kanale Wersow.

W tej samej rozmowie Budda wyjawił, że jego miłość i Aleksandry jest prawdziwa. Zaczynali kariery, kiedy nie mieli nic, więc z pewnością to uczucie przetrwa wszystko.

Co może być najbardziej autentycznym dowodem na to, że ona nie jest z tobą dla pieniędzy? To kiedy była przed tymi pieniędzmi. I wtedy nikt nie może jej tego zarzucić. I mnie to mega cieszy, że ją to ominęło. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, że my mamy 23 lata, a 11 na koncie - mówił wtedy mężczyzna.