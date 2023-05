Patricia Kazadi przeżywa dramat. Może nie donosić ciąży. "Spędziłam w szpitalach kilka tygodni"

Patricia Kazadi zrobiła w telewizji zawrotną karierę - prowadziła programy, grała w serialach, śpiewała i była ulubienicą wielu rozrywkowych formatów. Ostatnio jednak jest jej w mediach o wiele mniej. Przyczyną okazują się poważne problemy zdrowotne. Artystka bardzo cierpiała w czasie okresu. Trafiła więc do lekarza.

Patricia Kazadi cierpi na endometriozę

- Po zakończeniu programu wyjechałam do Nowego Jorku. Miałam tam pracować nad materiałem na płytę. Tu zaczęły się prawdziwe schody, bo ból był już codzienny, promieniujący do lędźwi, czasami do klatki piersiowej, do ramienia, a z czasem uniemożliwiał mi chodzenie. Mama kazała mi wrócić do Polski, dałam się jej namówić. Wróciłam i zaczęłam gruntowne badania – opowiedziała Kazadi w jednym z wywiadów.

U lekarza usłyszała diagnozę: endometrioza głęboko naciekająca, najgorszego, IV stopnia. Gwiazda i jej mam zaczęły płakać. Ale dlatego, że Patricia wreszcie wiedziała, co jej dolega.

- Lekarze mówili, że "taka moja uroda". To hasło, które usłyszało wiele i nastolatek, i dojrzałych kobiet. A to nie jest prawda! To nie jest uroda. Miesiączka nie powinna tak bardzo boleć, że uniemożliwia normalne życie – mówiła.

NIE PRZEGAP: Kazadi wyznaje, że wołali za nią "gruba świnia". Okrutne traktowanie sprawiło, że straciła chęci do życia

W najnowszym wywiadzie Patricia Kazadi otworzyła się na temat macierzyństwa i założenia rodziny.

- Nie wiem... Może... - odpowiedziała, zapytana, czy chciałaby założyć rodzinę. - Jeśli pojawi się właściwy partner, na pewno nie będę uciekać w przeciwnym kierunku. Jednak na razie nie jest to mojej liście priorytetów. Nie wiem nawet, kiedy miałabym tworzyć związek - powiedziała Patricia Kazadi w "Twoim Imperium".

Patricia Kazadi o ciąży. Zamrozi jajeczka

Gwiazda wyznała, że przez swoją chorobę może mieć problemy z zajściem w ciążę, a nawet jeśli jej się to uda, może dojść do poronienia. Na wszelki wypadek postanowiła więc... zamrozić swoje jajeczka.

- Teraz, w związku z moją działalnością charytatywną, pracuję praktycznie 24 godziny na dobę. I w kwestii planowania rodziny w najbliższych planach mam tylko zamrożenie jajeczek. Endometrioza często idzie w parze z bezpłodnością lub z problemami z donoszeniem ciąży. A ponieważ nie wykluczam, że chciałabym kiedyś zostać mamą, chcę być na to przygotowana i mieć taką możliwość - powiedziała Patricia gazecie.

Kazadi szczerze przyznaje, że bywa jej ciężko. Ostatnie tygodnie znowu spędzała w szpitalach...

- Kiedy wydaje mi się, że jest już stabilnie, choroba atakuje ze zdwojoną siłą. Radość i poczucie ulgi zastępują niepewność i lęk. Niedawno znowu spędziłam w szpitalach kilka tygodni - powiedziała.

Życzymy zdrowia!

