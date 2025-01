Paweł Gabor nie żyje. Poruszające pożegnanie 26-letniego aktora. Łzy same cisną się do oczu

Małgorzata Kożuchowska pokazała młodszą siostrę! Są do siebie podobne?

Tak Pawła Gabora żegna łódzka filmówka

4 stycznia 2025 roku lubuski teatr poinformował na Facebooku o śmierci młodego aktora, Pawła Gabora. Jeszcze w grudniu zachwycał widownię w kilku spektaklach. Młodziutki aktor miał też na koncie kilka ról filmowych i serialowych w takich tytułach, jak: "Komisarz Alex", "W głębi lasu", "Ślad", "Vanilla sex", "Cień wiatru", "Ślad". Aktor Paweł Gabor był bardzo wysoko oceniany w branży. Niestety, obiecujący nagle pożegnał się z życiem.

Odszedł obiecujący 26-letni aktor

- Z ogromnym żalem informujemy, że odszedł nasz absolwent, student i kolega Paweł Gabor. Będziemy zawsze mieć w pamięci pracę z Nim, spotkania i rozmowy. Podziwialiśmy jego role w spektaklach dyplomowych »Żadnych przedwczesnych wniosków« w reżyserii Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik, »Trzy siostry« w reżyserii Franciszka Szumińskiego i »Keinmal« w reżyserii Konrada Hetela" - poinformował lubuski teatr w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

5 stycznia do pożegnania dołączył Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Pełne podziwu słowa chwytają za serce.

Droga tego niezwykle utalentowanego młodego człowieka, który swoje umiejętności znakomicie wykorzystywał na deskach Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze zakończyła się zbyt wcześnie. Zachowajmy Go w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju

Fani żegnają Pawła Gabora

Przyczyny śmierci Pawła Gabora nie podano do publicznej wiadomości. Media społecznościowe zalały pożegnania jego przyjaciól, ale widzów, którzy podziwiali 26-latka w jego rolach.

- Byliśmy na premierze... Wielka tragedia

- Bardzo przykra wiadomość. Niech spoczywa w spokoju

- Kolejna strata dla teatru

- Szok i niedowierzanie oraz łzy. Pawełku, gdybyś ty widział wartość, jaką miałeś do zaoferowania światu. My to widzieliśmy. Wielki potencjał. Spoczywaj w pokoju

- Miałam okazję zamienić kilka słów po spektaklu »Balladyna« z tym młodym i bardzo utalentowanym aktorem. To bardzo smutna wiadomość, że tak wcześnie odszedł.