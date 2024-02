Kult przerwał milczenie. Zatrzymany przez policję gitarzysta wydał oświadczenie: "Jest mi bardzo przykro"

Celebryta wyrzucił do kosza sweter za 10 tysięcy zł. Potem przyszło opamiętanie

Przypomnijmy, że w czwartek rano (29 lutego) media poinformowały o tym, że policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań. Jak ustaliła PAP, wśród zatrzymanych jest Alex K., Marta H-Z. i gitarzysta znanego polskiego zespołu rockowego Piotr M. Cała trójka usłyszała zarzuty. Media od razu podały, że chodzi o muzyka legendarnej grupy Kult.

Teraz Piotr Morawiec (63 l.), bo o niego chodzi, wydał oświadczenie w tej sprawie. - Szanowni Państwo, W związku z informacjami i doniesieniami prasowymi na mój temat, które okazały się dziś w mediach, pragnę oświadczyć, że całkowitą i pełną odpowiedzialność za informacje w nich zawarte ponoszę ja sam. Zaznaczam jednocześnie, że moi koledzy z grupy Kult nie mieli na ten temat żadnej wiedzy do dzisiaj. Jest mi bardzo przykro, że przez moje zaniechanie i brak reakcji ucierpiało dobre imię zespołu. Wszystkich tych, których zaufanie zawiodłem - przepraszam. Nie było to moją intencją, podobnie jak angażowanie kolegów w to całe zamieszanie. Ufam, że wymiar sprawiedliwości stanie w tej sprawie na wysokości zadania i prawda zostanie wyjaśniona - napisał gitarzysta Kultu.

Podejrzani zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia. Wobec Alexa K. oraz Marty H-Z., na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. - Sąd podkreślił, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych im czynów" - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Szymon Banna. Wobec Piotra M. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa w wyznaczonej jednostce oraz zakaz opuszczania kraju. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

Na razie nie wiadomo, czy Piotr Morawiec zostanie usunięty z Kultu.

