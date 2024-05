Hakiel nareszcie przemówił na temat Kaźmierskiej! Jego ciężarna partnerka nie wiedziała, gdzie oczy schować

"Wymioty, biegunki, bóle głowy". Kinga Zawodnik brała leki, by schudnąć

Sandra Kubicka wyznała smutną prawdę. Najpierw zniknęła, a teraz czarno białe zdjęcie. Co się stało?

Nie tylko Cichopek wraca do telewizji. Obok znane nazwiska. To będzie rewolucja?!

Hakiel przerwał milczenie w sprawie Kaźmierskiej! Dalej się spotykają?

Marcin Hakiel po powrocie do "Tańca z gwiazdami: dostał kontrowersyjną partnerkę. Dagmara Kaźmierska to znana z programu "Królowe życia" "kobieta z przeszłością", jak się okazało wyjątkowo mroczna. Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską, w której dziewczyny były gwałcone, bite, zastraszane, a sama "królowa" ganiała za nimi z bejsbolem. Kaźmierska odeszła z "Tzg" w ostatniej chwili na własną prośbę, zasłaniając się stanem zdrowia. Hakiel w ten sposób nie dotarł do finału i długo milczał na temat swojej tanecznej partnerki. Aż w końcu przemówił.

Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika pojawili się na imprezie Pink Party pudelek.pl, która odbyła się 23 maja w warszawskim klubie Niebo.

- Czy opadły emocje po kontrowersjach w "Tańcu z gwiazdami" związanych z Dagmarą? - zapytał pudelek.pl.

- Myślę, że tak, chociaż my byliśmy tak naprawdę obok tego - odpowiedział wymijająco Hakiel. - Nie byliśmy jakoś w centrum tego wszystkiego. To już było, program się skończył.

- Już dawno o tym zapomnieliśmy. Życie toczy się dalej, więc mamy inne rzeczy na głowie - dodała partnerka Hakiela, Dominika.

Dziennikarka zapytała, czy przyszli małżonkowie wciąż pozostają w kontakcie ze Kaźmierską.

- No ja nie - oświadczyła zdecydowanie Dominika.

- To pozostawię w sferze swojej osobistej. Każdy z nas ma wielu przyjaciół, więc to sobie pozostawię - odpowiedział niejasno Hakiel.

Czy Marcin Hakiel utrzymuje nadal kontakty z Kaźmierską? Czy niedawni partnerzy taneczni spotykają się poza parkietem. Co Marcin Hakiel sądzi o paskudnej przeszłości stręczycielki? Na odpowiedź na te pytania trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Na razie Hakiel i jego ukochana Dominika cieszą się przyszłym rodzicicielstwem i przygotowaniami do ślubu.

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna całkowicie zniknąć z telewizji i pozostałych mediów? Tak Nie Nie mam zdania