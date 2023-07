Piotr Stramowski u Jaruzelskiej o swoich planach zawodowych. Gwiazdor chciałby wystąpić w Hollywood! "Czekam na ten moment"

To straszne, co Piotr Gąsowski i jego córka przeżyli na lotnisku! Nie mogli lecieć na wakacje. "Mnie się już płakać chcę.."

Piotr Stramowski to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich lat. Utalentowany aktor skradł serca widzów, wcielając się w role w produkcjach Patryki Vegi. Ponadto, aktora możemy obejrzeć w takich serialach jak: "Przyjaciółki" czy "Bracia". Prywatnie aktor związany był z Katarzyną Warnkę, z którą doczekali się córki, Heleny. Ostatnio w programie Moniki Jaruzelskiej "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej" wyznał, że marzy mu się wielka zagraniczna kariera.

Piotr Stramowski u Jaruzelskiej. Aktor mówi otwarcie o swoich marzeniach!

Podczas rozmowy Piotr Stramowski wrócił pamięcią do swoich początków w szkole teatralnej. Od samego początku swojej kariery głęboko wierzy w to, że uda mu się podbić Hollywood.

- Zawsze mnie ta Ameryka pociągała... Pamiętam, że poszedłem do szkoły, do Krakowa się dostałem i mieliśmy spotkanie naszego roku. To było na pierwszym roku. Pamiętam, że usiedliśmy sobie pod Wawelem z moim przyjacielem Danielem Szczypą i patrzyliśmy sobie na Wisłę i tak z nim rozmawiam i tam rozmawialiśmy na temat naszych marzeń. Mówię: ja to bym w Hollywood chciał być. On na mnie spojrzał i mowi: słuchaj, nikomu się nie udało być w Hollywood - powiedział.

Aktor cały czas ma nadzieję, że uda mu się spełnić swoje wielkie marzenie. Jak sam mówi, pomóc w tym mogą platformy streamingowe. - Czekam na ten moment, że to się wydarzy, zresztą otwierają się nam te furtki dzięki platformom streamingowym. Mamy już kolegów i koleżanki, którzy sobie całkiem nieźle radzą za oceanem. Więc... ja nadal jestem sfokusowany na te Stany - dodał.

