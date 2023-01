Stramowski zostawił Warnke mieszkanie. Nie uwierzycie, u kogo teraz mieszka. Kulisy rozstania

Byli taką piękną parą, a dziś... nie ma już czego ratować. Katarzyna Warnke pod koniec 2022 r. wniosła do sądu pozew o rozwód. Pobrali się w lipcu 2016 r., ceremonia była skromna, a wesele odbyło się w domu ich przyjaciela. Nie przeszkadzała im różnica wieku – Kasia jest bowiem starsza od Piotra o całe 10 lat. Kochali się na zabój i doczekali się córeczki Helenki (3 l.).

Z pozoru idealne małżeństwo coraz częściej się kłóciło. Potwierdzały to nawet zdjęcia paparazzich, na których nie rozmawiali już jak kiedyś, tylko krzyczeli na siebie. Rozstanie potwierdzili wspólnie wydanym oświadczeniem: „Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności” – napisali w sieci.

Kulisy rozwodu Warnke i Stramowskiego

Jak udało nam się dowiedzieć, oboje chcieli układać sobie życie z innymi osobami. Nowy związek Piotra potwierdziła ostatnio sama Kasia: – W tej chwili Piotr wszedł w nowy związek i powiem tak: jeżeli ktoś chce sprawić mi przyjemność, mówiąc źle o nim czy jego partnerce, to jest odwrotnie, ponieważ to jest moja nowa rodzina. To jest rodzina mojego dziecka – powiedziała w „Dzień dobry TVN”, zaznaczając, że rozstanie nie jest dla niej dramatem. – Oczywiście, żeby przyszła zmiana, musi być rozpad. Wielu ludzi żyje w sytuacjach dla siebie trudnych, bo się boi zmiany – dodała.

Katarzyna Warnke w pełni akceptuje nowy związek męża. Życzy mu szczęścia, ekscytuje ją wizja tworzenia patchworkowej rodziny – nowa ukochana Piotra ma bowiem syna ze swojego poprzedniego związku.

– Ja zawsze byłam jakoś podniecona wizją patchworku i wydaje mi się, że patchwork to jest zupełnie nowe pojęcie rodziny. Tutaj trzeba się pogodzić z nową rzeczywistością. Oczywiście życzę mojemu dziecku kochanej macoszki i chcę, żebyśmy sobie przybijały piątkę na leżakach na wakacjach. I to nie jest tak, że to jest taki wysiłek mój w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie – wyznała w porannym programie.

Jak ustaliliśmy, Warnke i Stramowski dogadali się co do opieki nad córką – początkowo podzielili ją równo, ostatecznie jednak to Kasia ma zajmować się córką na co dzień, a Piotr będzie zabierał Helenkę na weekendy. Stramowski zostawił też żonie i córce wspólne dotąd mieszkanie w zabytkowej kamienicy położonej na granicy między warszawskimi Śródmieściem a Ochotą. Według naszych informacji spakował rzeczy i... zamieszkał u swoich rodziców. Kasia z córką mieszkają więc w ich gustownie urządzonym mieszkaniu. Kasia stara się być z Piotrem w dobrych kontaktach.

– Mamy bardzo dobre relacje, chociaż oczywiście wokół rozstania jest dużo emocji, trudnych emocji. Trzeba się pogodzić z tym, że coś się skończyło – mówi Warnke.

I choć Piotr zgodził się, by mieć mniej opieki nad córką, chce być ojcem na medal. Dziecko jest dla niego ważniejsze niż praca. Jak się bowiem dowiedzieliśmy, gdy Helenka chorowała, Stramowski odwołał zdjęcia do swojego nowego filmu „Pokusa”.

Rozstanie z klasą?