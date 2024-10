Pod rękę z ojcem Rydzykiem i Radiem Maryja. Tata Małgorzaty Kożuchowskiej na ustach wszystkich

Prokuratura ponownie zajęła się sprawą Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Co grozi za takie działania?

Małgorzata Kożuchowska to znana i lubiana aktorka, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiego show-biznesu. Uznawana za ikonę, zawsze dobrze ubrana i elokwentna, Kożuchowska cieszy się niesłabnącą popularnością w naszym kraju. Niewiele osób wie natomiast, kim są rodzice aktorki. Tymczasem Leszek Kożuchowski, tata Małgorzaty Kożuchowskiej, to bardzo ciekawa postać. Mężczyzna większość życia spędził w Toruniu. Gdy wziął ślub z Jadwigą, zaczęli snuć wspólne plany na przyszłość. Doczekali się trzech córek: Małgorzaty, Majki i Hanny. Jednocześnie Leszek Kożuchowski rozwijał swoją karierę zawodową. Na antenie Radia Maryja prowadził cotygodniowy program "Porady ekologa", a w środowisku żartowano, że "idzie pod rękę z ojcem Tadeuszem Rydzykiem", ponieważ został także wykładowcą w jego szkole. Uczył ekologii oraz pedagogiki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zasiadał nawet w radzie tej uczelni. Jak się okazuje, Małgorzata Kożuchowska musiała przez to znosić kąśliwe uwagi otoczenia. Poznajcie szczegóły.

Kariera ojca "kładła się cieniem" na reputacji Małgorzaty Kożuchowskiej

Magazyn "Viva!" podaje, że choć kariera Leszka Kożuchowskiego w Toruniu u boku ojca Rydzyka była "imponująca", to jednak często "kładła się cieniem" na reputacji córki, Małgorzaty Kożuchowskiej. Z relacji serwisu wynika, że aktorka nie miała lekko i musiała znosić kąśliwe uwagi oraz spojrzenia otoczenia, w którym się obracała.

- W środowisku artystycznym charyzmatyczny redemptorysta nigdy nie wzbudzał dobrych skojarzeń. Dlatego aktorka nieraz musiała mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami odnośnie relacji jej ojca z Tadeuszem Rydzykiem - podaje magazyn "Viva!".

Współpraca między Leszkiem Kożuchowskim a ojcem Rydzykiem ostatecznie dobiegła końca, gdy córka mężczyzny doczekała się długo wyczekiwanego syna Janka. Narodziny syna Małgorzaty i jednocześnie wnuka Leszka Kożuchowskiego spowodowały, że mężczyzna musiał przeorganizować swoje życie. Rodzice aktorki przeprowadzili się z Torunia do Warszawy, a ojciec Małgorzaty nie prowadzi już audycji w Radiu Maryja. Dziś przebywa na emeryturze. Co jakiś czas media przypominają jednak ten ciekawy rozdział jego życia.

