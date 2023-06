Pogrzeb Wojciecha Majora Suchodolskiego. Ostatnie pożegnanie legendy internetu. Krzysztof Kononowicz na miejscu [ZDJĘCIA]

Dowbor ma już nowe źródło zarobku. To zajęcie wydaje się dla niej idealne. Tu dojrzałość jest atutem

Wojciech Major Suchodolski miał 48 lat, gdy w mediach pojawiła się smutna informacja o jego śmierci. Legendarny twórca internetu został pożegnany w sieci przez tysiące osób. Mężczyzna przez długi czas zmagał się z problemem alkoholowym i być może to właśnie używki przyczyniły się do jego śmierci, ale na oficjalne przyczyny zgonu jeszcze czekamy. Tymczasem fani w poniedziałek, 26 czerwca, mieli okazję osobiście pożegnać Majora Suchodolskiego. Od godz. 11:00 przy ulicy Słonecznikowej 8 w Białymstoku wystawiona została trumna z Wojciechem Suchodolskim, która była dostępna dla wszystkich zainteresowanych, by się pożegnać. Pojawił się między innymi Krzysztof Kononowicz. Z kolei o godz. 13:00 w kościele im. NMP w Gaudalupe przy ul. Wrocławskiej 8 w Białymstoku odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa. Po ceremonii pogrzebowej, Major Suchodolski zostanie przewieziony na cmentarz Farny przy ul. Władysława Raginisa 8 w Białymstoku. Jak przekazywał Krzysztof Kononowicz, organizatorzy ceremonii od początku prosili o zachowanie powagi.

Wojciech Major Suchodolski, pogrzeb. Ostatnie pożegnanie legendy internetu

Na ostatnim pożegnaniu Wojciecha Majora Suchodolskiego pojawiło się sporo osób. Legenda internetu została pożegnana przez fanów, ale też bliskich i znajomych. Nie zabrakło Krzysztofa Kononowicza. Reporterzy "Super Expressu" byli na miejscu, by relacjonować dla Państwa pogrzeb. Zobaczcie zdjęcia.

