Porównali ją do Anny Przybylskiej. Klementyna Karnkowska wyznała nam coś jeszcze

Klementyna Karnkowska w serialu "Felicità". Kogo gra?

Klementyna w serialu "Felicità" wciela się w Oliwkę, nastolatkę, która często ściera się z mamą Zośką, psycholożką. Choć różnią się podejściem do życia - Oliwka kieruje się emocjami, a jej mama stara się zachować rozsądek - łączy je bardzo silna więź. Życie bohaterki zmienia się, gdy z listu pozostawionego przez zmarłego ojca dowiaduje się, że ma sześcioletniego brata mieszkającego za granicą. Chce go poznać, być może z ciekawości, ale także z potrzeby bliskości i posiadania większej rodziny. Oliwka przeżywa również pierwszą miłość.

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Klementyna Karnkowska ma siostrę bliźniaczkę. Tak zniosła rozłąkę

Osiemnastolatka po raz pierwszy wyjechała na tak długo bez siostry Józi. Dziewczyny są bliźniaczkami dwujajowymi i na co dzień spędzają ze sobą niemal każdą chwilę. Miesiąc we Włoszech oznaczał więc dla Klementyny nie tylko pracę na zagranicznym planie, ale też pierwszą tak długą rozłąkę z siostrą. Aktorka określiła to doświadczenie jako pierwsze zderzenie z samotnością. Jednocześnie podkreśliła, że wyjazd wiele jej dał.

Cieszę się, że pojechałam sama, bo dużo się o sobie dowiedziałam i stałam się bardziej samodzielna

- wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Siostry czasem intuicyjnie wyczuwają, że druga ma gorszy nastrój albo coś jest nie tak. Klementyna zaznacza jednak, że nie zdarza się to za każdym razem.

Co ciekawe, Klementyna i Józefina miały okazję spotkać się także na planie serialu "Felicità", gdzie zagrały przyjaciółki - Oliwkę i Alkę.

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Anna Dereszowska porównała Klementynę Karnowską do Anny Przybylskiej

Porównanie do Anny Przybylskiej było dla Klementyny Karnkowskiej ogromnym wyróżnieniem. Jak usłyszała na planie "Felicità", Anna Dereszowska dostrzegła w młodej aktorce podobieństwo do zmarłej gwiazdy. Zwróciła uwagę przede wszystkim na naturalność jej gry i duże, wyraziste oczy. Klementyna w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" nie kryła radości z tych słów i podkreśliła, że jest za nie bardzo wdzięczna.

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