Potężne spięcie w "The Voice of Poland". Tomson zmiażdżył występ uczestników jednym zdaniem

Ostre spięcie w "The Voice of Poland". Tomson nie miał litości

W programie "The Voice of Poland" rusza kolejny etap - "Bitwy", a pierwszy odcinek już zapowiada wielkie emocje i skrajne opinie trenerów. Na muzycznym ringu zmierzyli się podopieczni Edyty Bartosiewicz - Alex Opolski i Iga Posta. Ich występ podzielił jurorów i sprowokował jednego z nich do bezlitosnej krytyki. Alex i Iga wspólnie wykonali utwór "Między ciszą a ciszą". Po ich interpretacji jako pierwsi głos zabrali Kuba Badach i Michał Szpak, którzy docenili starania obojga uczestników. Chwilę później atmosferę w studiu zagęścił Tomson, który nie zostawił na duecie suchej nitki.

"Nie wziąłbym żadnego z was". Mocne słowa jurora

Tomson bez ogródek skrytykował decyzję Edyty Bartosiewicz o doborze piosenki, a przede wszystkim jej wykonanie przez uczestników. Jego ocena była wyjątkowo surowa i nie pozostawiała złudzeń, co myśli o tym scenicznym starciu. - Odwagi nie widziałem w żadnym z Was. Jedyny odważny ruch to było, żeby Wam dać tę piosenkę - komentował juror. To jednak nie był koniec gorzkich słów. - Bójcie się Grzesia Turnaua, jak będziecie obok niego przechodzić na ulicy - mówił dalej, po czym zakończył druzgocącą puentą: - Ja jestem mocno zawiedziony. Nie wziąłbym żadnego z Was.

Edyta Bartosiewicz zachwycona. "To było coś niesamowitego"

Zupełnie inne zdanie na temat występu miała trenerka uczestników. Edyta Bartosiewicz nie kryła wzruszenia i była pod ogromnym wrażeniem interpretacji, którą zaprezentowali Alex i Iga. Zwracając się bezpośrednio do nich, dała wyraz swojemu pełnemu poparciu. - Macie - dla mnie - właśnie to „coś”. Coś takiego ulotnego, coś niezwykle cennego - mówiła, patrząc im w oczy. - Powiem Wam jedną rzecz: mnie bardzo urzekł Wasz występ. To było coś niesamowitego. Mnie się świetnie słuchało Waszej interpretacji - dodała trenerka, stając w obronie swoich podopiecznych. O tym, czyja ocena okaże się decydująca i kto wygra tę muzyczną bitwę, widzowie przekonają się już w najbliższym odcinku.

Pierwsze "Bitwy" w tej edycji "The Voice of Poland" będzie można zobaczyć już w sobotę na antenie TVP2 o godzinie 20:30.

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