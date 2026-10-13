Nie żyje uczestnik "The Voice Senior". Miał 63 lata

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-13 16:08

Smutna wiadomość dotarła do mediów w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Nie żyje Krzysztof Piotrowski, którego widzowie poznali w 6. edycji "The Voice Senior". Muzyk, nauczyciel i działacz społeczny zmarł w wieku 63 lat. Rodzina ma specjalną prośbę dla żałobników.

Płonące znicze. Na miniaturze obok klepsydra Krzysztofa Piotrowskiego. O pożegnaniu artysty przeczytasz na SE.
Autor: Facebook,/ Shutterstock

Nie żyje uczestnik 6. edycji "The Voice Senior". Krzysztof Piotrowski zmarł w wieku 63 lat. Wiadomość o śmierci muzyka 12 dotarła do mediów 12. października 2026 r. Bliscy Krzysztofa podali już datę pogrzebu. Wiadomo, gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie artysty.

Nie żyje śpiewak, nauczyciel i społecznik

Krzysztof Piotrowski był związany z Bielskiem Podlaskim, był mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności. 63-latek oddawał się nie tylko pasji śpiewania, ale także uczył Szersza publiczność dowiedziała się o nim dzięki występom w programie "The Voice Senior". Jego muzyczna pasja towarzyszyła mu przez wiele lat.

Piotrowski śpiewał w Chórze Polskiej Pieśni Narodowej i współpracował z Sekcją Do Studia Piosenki Fart. Poza działalnością artystyczną pracował jako nauczyciel oraz opiekun osób z niepełnosprawnościami.

Pogrzeb Krzysztofa Piotrowskiego

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Piotrowskiego zaplanowano na środę, 14 października 2026 r. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku. Po mszy żałobnej zmarły zostanie odprowadzony na miejscowy cmentarz.

Rodzina zwróciła się również z prośbą do osób, które będą chciały oddać hołd zmarłemu. Zamiast kwiatów bliscy proszą o przekazywanie ofiar na mszę świętą w intencji artysty.

Chór żegna Krzysztofa Piotrowskiego. Poruszające słowa

Po śmierci muzyka pożegnalny wpis na Facebooku opublikował Chór Polskiej Pieśni Narodowej, z którym Piotrowski był związany przez wiele lat. Członkowie zespołu podkreślili, jak ważną częścią chóralnej społeczności był zmarły artysta. Nie kryli, że trudno pogodzić się z jego odejściem.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Krzysztofa Piotrowskiego, wieloletniego członka Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Trudno pogodzić się z odejściem kogoś, kto przez lata był częścią naszej chóralnej rodziny. Pozostaną z nami wspomnienia wspólnych prób, występów, rozmów i chwil, które razem przeżyliśmy. Jego obecność na zawsze pozostanie w naszej pamięci.Dziś żegnamy Cię drogi Krzysztofie z wdzięcznością za wspólnie spędzone lata, za Twoją obecność i za cząstkę siebie, którą pozostawiłeś w naszym chórze.Halince, dzieciom oraz bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie, prosząc aby Bóg obdarzył Was siłą i pokojem w tych trudnych chwilach. Spoczywaj w pokoju drogi Krzysztofie Na zakończenie złożyli najszczersze kondolencje żonie i dzieciom Krzysztofa Piotrowskiego. Jego odejście to bolesna strata dla bliskich oraz osób, z którymi przez lata dzielił muzyczną pasję.

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