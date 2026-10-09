Przebój Andrzeja Zauchy wraca po latach. Piękny gest z okazji 35. rocznicy śmierci

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Wielki powrót piosenki Andrzeja Zauchy
To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiej muzyki. Kultowy utwór Andrzeja Zauchy „Bądź moim natchnieniem” wreszcie trafił do serwisów streamingowych. Premierę zaplanowano na 9 października, w symbolicznym dniu, który upamiętnia 35. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty. Jeden z najważniejszych przebojów w dorobku artysty przez lata był niedostępny dla wielu słuchaczy w cyfrowej formie. Teraz, dzięki nowej inicjatywie, ponadczasowe nagranie może odkryć zupełnie nowe pokolenie odbiorców.
Utwór z wielką historią
Piosenka „Bądź moim natchnieniem” to absolutna klasyka, która na stałe zapisała się w historii polskiej sceny muzycznej. Za jej sukcesem stały wielkie nazwiska – poruszający tekst napisał sam Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Andrzej Kopff, twórca innego wielkiego hitu „Do zakochania jeden krok”. Utwór szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w repertuarze Zauchy. W 1988 roku artysta wykonał go podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w trakcie koncertu „Róbmy swoje”, który był hołdem z okazji 25-lecia pracy artystycznej Wojciecha Młynarskiego.
"Bądź moim natchnieniem" w nowej odsłonie
Okazuje się, że cyfrowa premiera to dopiero początek. Jak udało nam się dowiedzieć, na 2027 rok zaplanowano coś naprawdę specjalnego. W związku z 40. rocznicą powstania piosenki światło dzienne ma ujrzeć jej zupełnie nowa, odświeżona wersja. Współczesna aranżacja i nowe wykonanie mają być świeżym spojrzeniem na kompozycję, którą pokochały miliony. Projekt zakłada nadanie klasykowi nowego życia, ale z pełnym poszanowaniem dla jego oryginalnego charakteru i miejsca w historii polskiej kultury.
Projekt, który ratuje polskie legendy
Za historycznym powrotem nagrania stoi wytwórnia Legendy Polskiej Muzyki / N-TEQ, która specjalizuje się w przywracaniu do obiegu najważniejszych utworów z katalogów polskich twórców. To właśnie dzięki jej działaniom fani mogą dziś na nowo odkrywać cyfrowe wersje piosenek takich ikon jak Zbigniew Wodecki, Wanda i Banda, Zdzisława Sośnicka czy Grzegorz Ciechowski.
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