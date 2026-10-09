Przebój Andrzeja Zauchy wraca po latach. Piękny gest z okazji 35. rocznicy śmierci

Wielki powrót piosenki Andrzeja Zauchy

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiej muzyki. Kultowy utwór Andrzeja Zauchy „Bądź moim natchnieniem” wreszcie trafił do serwisów streamingowych. Premierę zaplanowano na 9 października, w symbolicznym dniu, który upamiętnia 35. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty. Jeden z najważniejszych przebojów w dorobku artysty przez lata był niedostępny dla wielu słuchaczy w cyfrowej formie. Teraz, dzięki nowej inicjatywie, ponadczasowe nagranie może odkryć zupełnie nowe pokolenie odbiorców.

Utwór z wielką historią

Piosenka „Bądź moim natchnieniem” to absolutna klasyka, która na stałe zapisała się w historii polskiej sceny muzycznej. Za jej sukcesem stały wielkie nazwiska – poruszający tekst napisał sam Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Andrzej Kopff, twórca innego wielkiego hitu „Do zakochania jeden krok”. Utwór szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w repertuarze Zauchy. W 1988 roku artysta wykonał go podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w trakcie koncertu „Róbmy swoje”, który był hołdem z okazji 25-lecia pracy artystycznej Wojciecha Młynarskiego.

"Bądź moim natchnieniem" w nowej odsłonie

Okazuje się, że cyfrowa premiera to dopiero początek. Jak udało nam się dowiedzieć, na 2027 rok zaplanowano coś naprawdę specjalnego. W związku z 40. rocznicą powstania piosenki światło dzienne ma ujrzeć jej zupełnie nowa, odświeżona wersja. Współczesna aranżacja i nowe wykonanie mają być świeżym spojrzeniem na kompozycję, którą pokochały miliony. Projekt zakłada nadanie klasykowi nowego życia, ale z pełnym poszanowaniem dla jego oryginalnego charakteru i miejsca w historii polskiej kultury.

Projekt, który ratuje polskie legendy

Za historycznym powrotem nagrania stoi wytwórnia Legendy Polskiej Muzyki / N-TEQ, która specjalizuje się w przywracaniu do obiegu najważniejszych utworów z katalogów polskich twórców. To właśnie dzięki jej działaniom fani mogą dziś na nowo odkrywać cyfrowe wersje piosenek takich ikon jak Zbigniew Wodecki, Wanda i Banda, Zdzisława Sośnicka czy Grzegorz Ciechowski.

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