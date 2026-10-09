Hołdys i Trojanowska zgarnęli Gloria Artis! "Ludzie znali te piosenki co do przecinka"

Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wręczono w piątek, 9 października, podczas gali w Łodzi. Wśród nagrodzonych znaleźli się artyści od lat związani z polską sceną muzyczną, w tym przedstawiciele rocka.

sześcioro polskich muzyków odebrało prestiżowe wyróżnienia. Podczas uroczystości w Łodzi uhonorowano: Izabelę Trojanowską, Zbigniewa Hołdysa, Macieja Balcara, Jacka Królika, Artura Malika i Aleksandra Mrożka. Nie obyło się bez wzruszeń! Padły słowa o tym, jaką rolę rock odegrał w polskiej kulturze. Hołdys przyznał, że dopiero teraz poczuł, że ktoś docenił wkład muzyków w kulturę.

Hołdys o nagrodzie: "Ktoś zauważył"

Zbigniew Hołdys, legendarny muzyk i były lider zespołu Perfect, podczas odbierania nagrody zwrócił uwagę na to, że rock to nie tylko bunt, ale również piosenki, które znały i śpiewały całe pokolenia Polaków.

Muzycy rockowi to nie jest tylko kwestia buntu. To są pieśni, które śpiewał cały naród. Ludzie znali te piosenki co do przecinka i to był nasz wkład w kulturę. Teraz dopiero myślę, że ktoś zauważył, że myśmy coś do kultury zrobili

- powiedział Zbigniew Hołdys.

Trojanowska nie kryła wzruszenia

Wśród wyróżnionych znalazła się także Izabela Trojanowska. Piosenkarka nie ukrywała, że przyznane jej odznaczenie było niespodzianką.

Czuję się doceniona. To była dla mnie duża niespodzianka

- wyznała Iza Trojanowska.

O przyznanie medali dla muzyków wnioskowało Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne "Ocalić od Zapomnienia".

Warto dodać, że dla Zbigniewa Hołdysa nie było to pierwsze takie wyróżnienie – muzyk posiada już w swoim dorobku m.in. Srebrny Medal, który przyznano mu za całokształt działalności artystycznej w 2013 roku. Izabela Trojanowska również została wcześniej uhonorowana Srebrnym Medalem (w lipcu 2026 roku).

Czym jest medal Gloria Artis?

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" to odznaczenie przyznawane przez ministra kultury osobom szczególnie zasłużonym dla twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Ma trzy stopnie:

1. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”2. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”3. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Wniosek o nadanie medalu mogą składać m.in. minister (z własnej inicjatywy), inni ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, rektorzy szkół wyższych, marszałkowie województw, wojewodowie oraz władze statutowe ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń kulturalnych. Odznakę wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona (np. podczas uroczystości państwowych, festiwali czy Dnia Polskiej Muzyki).

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