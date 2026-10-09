Ten serial zawrócił Polakom w głowach. Nowa produkcja wyprzedziła największe hity

Nowy hit Netflixa. "Lalka" i "Na wschód od Edenu" zdetronizowane

Po niezwykle popularnej "Lalce", która we wrześniu wywołała ogromne emocje wśród polskich widzów, przyszła kolej na klasykę amerykańską. Z dużym uznaniem spotkał się serial "Na wschód od Edenu", uznawany za jedną z najambitniejszych produkcji Netflixa. Mimo początkowego sukcesu tych tytułów, obecnie na szczycie listy najchętniej oglądanych seriali w Polsce znajduje się miniserial "W głębinach" – intrygująca mieszanka fantastyki i thrillera.

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Fabuła serialu "W głębinach". O czym opowiada miniserial?

Główny bohater, Calvin Penney (w tej roli Josh Hartnett), to mieszkaniec miasteczka na Nowej Fundlandii. Pracuje jako rybak i od lat próbuje uporać się z tajemniczą śmiercią ojca. Gdy okolicę zaczyna terroryzować niezidentyfikowany potwór morski, mężczyzna staje w obronie swojej społeczności. Chcąc chronić rodzinę, w tym syna Wade'a (Charlie Heaton), podejmuje walkę z nieznanym zagrożeniem.

Aby dowiedzieć się, co kryje się za atakami morskiego stworzenia, Calvin nawiązuje współpracę z badaczką zjawisk morskich, w którą wciela się Mackenzie Davis. Razem starają się rozwikłać mroczne sekrety wyspy, zanim dojdzie do tragedii. Składająca się z sześciu odcinków produkcja wciąga widzów, łącząc elementy humoru, napięcia i lokalnych wierzeń. Porusza również ważne tematy związane z rodziną, siłą społeczności oraz zmianami, które choć budzą lęk, są nieodłączną częścią życia.

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Czy powstanie 2. sezon miniserialu "W głębinach"?

Jako produkcja typu miniserial, "W głębinach" najprawdopodobniej doczeka się tylko jednego sezonu. Twórca i showrunner, Jesse McKeown, w wywiadzie dla Radio Times potwierdził, że obecnie nie ma planów na kontynuację historii, choć szanse na drugi sezon nie są całkowicie wykluczone. Zespół odpowiedzialny za projekt od początku zakładał stworzenie zamkniętej, limitowanej historii. W przypadku jednak ogromnego sukcesu, Netflix może podjąć decyzję o przedłużeniu serialu.

- Uwielbiam tych bohaterów i ten świat, więc nigdy nie mówię nigdy, lecz jest to serial limitowany i tak właśnie wygląda jego finał - skwitował twórca.

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