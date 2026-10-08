"Pionek". Będzie 3. sezon polskiego serialu? Maria Dębska wyraziła się jasno

Kolejna część to "Kamień". O czym opowie 3. sezon serialu "Pionek"?

Zrealizowany przez SkyShowtime serial "Pionek" stanowił ekranizację drugiej książki z cyklu stworzonego przez Małgorzatę i Michała Kuźmińskich. Fabuła skupia się na rozwiązywaniu mrocznych zagadek kryminalnych przez nietypowy duet: antropolożkę Annę Serafin (graną przez Marię Dębską) oraz dziennikarza Sebastiana Strzygonia (w tej roli Maciej Musiał). Zgodnie z literackim pierwowzorem, na przeniesienie na ekran czekają jeszcze dwie części cyklu: "Kamień" oraz "Mara".

Akcja "Kamienia" rozgrywa się na Sądecczyźnie, a główny wątek dotyczy lokalnej społeczności romskiej. Według oficjalnego opisu wydawcy, w romskiej osadzie zostaje odnalezione ciało jasnowłosego chłopca, a śledczy trafiają na ślad dziewczynki o blond włosach. Od lat narastający konflikt między Romami a ich sąsiadami osiąga punkt kulminacyjny.

PRZECZYTAJ TEŻ: Bojkot nagród Grammy. Drake i inni artyści mówią "nie" prestiżowej nagrodzie

Anna Serafin zostaje poproszona przez policję o wsparcie w nawiązaniu kontaktu z romską społecznością, jednak napotyka na opór i milczenie, co zmusza ją do weryfikacji własnych poglądów na pracę antropologa. Równocześnie, Sebastian Strzygoń swoim działaniem prowokuje potężną burzę medialną. W społeczeństwie zaczynają dominować strach, niezrozumienie i wrogość. Pojawiają się pytania o sekrety ukryte pod maską pozornie spokojnego regionu. Gdzie leży granica między prawdą a uprzedzeniami? I czy w obliczu narastającej nienawiści, obiektywne fakty mają jeszcze dla kogoś znaczenie? (za Wydawnictwem Dolnośląskim).

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

Czy powstanie 3. sezon serialu "Pionek"? Maria Dębska zabrała głos

Ostatni odcinek "Pionka" miał premierę w czwartek 8 października, więc na oficjalne stanowisko platformy SkyShowtime w sprawie kontynuacji musimy jeszcze poczekać. Produkcja cieszy się jednak sporym zainteresowaniem, a materiał książkowy pozwala na dalszy rozwój fabuły, co czyni realizację 3. sezonu bardzo prawdopodobną. Sama Maria Dębska nie ukrywa, że z chęcią powróciłaby na plan serialu.

- Ja uwielbiam trzecie sezony. Trzecie sezony są super. [...] Ja już się zżyłam bardzo z Anką, więc jeżeli będą dalsze sezony to będę się bardzo cieszyć - powiedziała aktorka w rozmowie z Serialową.

Dlaczego tak nas kręcą kryminały? Gwiazda "Crossa" ma ciekawą teorię | WYWIAD ESKA

PRZECZYTAJ TEŻ: Pamiętacie "Zróbmy sobie wnuka"? Tak dziś wyglądają gwiazdy filmu