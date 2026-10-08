"Pionek". Będzie 3. sezon polskiego serialu? Maria Dębska wyraziła się jasno

Spis treści
Kolejna część to "Kamień". O czym opowie 3. sezon serialu "Pionek"?
Zrealizowany przez SkyShowtime serial "Pionek" stanowił ekranizację drugiej książki z cyklu stworzonego przez Małgorzatę i Michała Kuźmińskich. Fabuła skupia się na rozwiązywaniu mrocznych zagadek kryminalnych przez nietypowy duet: antropolożkę Annę Serafin (graną przez Marię Dębską) oraz dziennikarza Sebastiana Strzygonia (w tej roli Maciej Musiał). Zgodnie z literackim pierwowzorem, na przeniesienie na ekran czekają jeszcze dwie części cyklu: "Kamień" oraz "Mara".
Akcja "Kamienia" rozgrywa się na Sądecczyźnie, a główny wątek dotyczy lokalnej społeczności romskiej. Według oficjalnego opisu wydawcy, w romskiej osadzie zostaje odnalezione ciało jasnowłosego chłopca, a śledczy trafiają na ślad dziewczynki o blond włosach. Od lat narastający konflikt między Romami a ich sąsiadami osiąga punkt kulminacyjny.
PRZECZYTAJ TEŻ: Bojkot nagród Grammy. Drake i inni artyści mówią "nie" prestiżowej nagrodzie
Anna Serafin zostaje poproszona przez policję o wsparcie w nawiązaniu kontaktu z romską społecznością, jednak napotyka na opór i milczenie, co zmusza ją do weryfikacji własnych poglądów na pracę antropologa. Równocześnie, Sebastian Strzygoń swoim działaniem prowokuje potężną burzę medialną. W społeczeństwie zaczynają dominować strach, niezrozumienie i wrogość. Pojawiają się pytania o sekrety ukryte pod maską pozornie spokojnego regionu. Gdzie leży granica między prawdą a uprzedzeniami? I czy w obliczu narastającej nienawiści, obiektywne fakty mają jeszcze dla kogoś znaczenie? (za Wydawnictwem Dolnośląskim).
Czy powstanie 3. sezon serialu "Pionek"? Maria Dębska zabrała głos
Ostatni odcinek "Pionka" miał premierę w czwartek 8 października, więc na oficjalne stanowisko platformy SkyShowtime w sprawie kontynuacji musimy jeszcze poczekać. Produkcja cieszy się jednak sporym zainteresowaniem, a materiał książkowy pozwala na dalszy rozwój fabuły, co czyni realizację 3. sezonu bardzo prawdopodobną. Sama Maria Dębska nie ukrywa, że z chęcią powróciłaby na plan serialu.
- Ja uwielbiam trzecie sezony. Trzecie sezony są super. [...] Ja już się zżyłam bardzo z Anką, więc jeżeli będą dalsze sezony to będę się bardzo cieszyć - powiedziała aktorka w rozmowie z Serialową.
PRZECZYTAJ TEŻ: Pamiętacie "Zróbmy sobie wnuka"? Tak dziś wyglądają gwiazdy filmu