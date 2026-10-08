Bojkot nagród Grammy. Drake i inni artyści mówią "nie" prestiżowej nagrodzie

Drake nie zgłosił się do nagród Grammy

Drake, jeden z najbardziej znanych i cenionych artystów hip-hopowych na świecie, nie powalczy o statuetki Grammy. Mimo że 39-letni gwiazdor wypuścił w 2026 roku aż trzy albumy: "Iceman", "Habibti" i "Maid of Honour", żaden z nich nie trafił pod ocenę Recording Academy. Jak informuje "Billboard", muzyk nie zgłosił również ani jednego singla do rywalizacji w jakiejkolwiek kategorii.

Artysta dotąd nie skomentował publicznie swoich motywów. Spekuluje się jednak, że jego niechęć do nagród wynika tym razem z triumfu Kendricka Lamara w 2025 roku. Za jego utwór "Not like us" Drake zdecydował się na wytoczenie procesu o zniesławienie wytwórni płytowej.

Nie tylko raper. Zespoły BTS i Stray Kids też bojkotują Grammy

Decyzja Drake'a wpisuje się w szerszy trend. Wcześniej bojkot Grammy 2027 ogłosiła formacja BTS, która zrezygnowała ze zgłoszenia swojego krążka "Arirang". Powodem sprzeciwu południowokoreańskich muzyków było utworzenie kategorii dedykowanej wyłącznie azjatyckiemu popowi. Artyści argumentują, że twórczość powinna być oceniana bez względu na bariery językowe czy geograficzne. Podobny krok podjęła niedawno inna gwiazda k-popu, zespół Stray Kids. Mimo protestów organizatorzy potwierdzili, że nowa, wzbudzająca kontrowersje kategoria zostanie utrzymana w kolejnych latach.

Niezadowolenie widać również na amerykańskim rynku muzycznym, zwłaszcza w środowisku country. Morgan Wallen, który w 2025 roku otrzymał nagrodę jako współtwórca, zrezygnował z udziału w konkursie, czując się niedoceniony jako artysta solowy. Z kolei Zara Larsson wyraziła brak zainteresowania statuetką w kategorii "Najlepszy Nowy Artysta", podkreślając swoje wieloletnie doświadczenie na europejskiej scenie. Taka nagroda już jej nie grozi: nominacja w innej kategorii za utwór "Midnight Sun" w ubiegłym roku automatycznie wykluczyła ją z rywalizacji dla debiutantów.

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W historii nagród Grammy bojkoty zdarzały się już wcześniej. The Weeknd określił przyznawanie statuetek mianem "skorumpowanego", gdy jego płyta "After hours" nie otrzymała żadnej nominacji. Wśród krytyków znaleźli się również Eminem i Jay-Z, a pionierką w odrzuceniu nagrody była w 1991 roku Sinéad O’Connor.

Kiedy odbędzie się 69. gala Grammy? Niedługo ruszają głosowania

Jeszcze w październiku gremium Recording Academy rozpocznie proces selekcji i głosowania na zgłoszone utwory, podzielone na różnorodne kategorie. Ogłoszenie nominacji zaplanowano na 16 listopada. Sama uroczystość wręczenia nagród Grammy odbędzie się natomiast 7 lutego w Los Angeles.

Dla przypomnienia, w poprzednim roku najważniejsze nagrody zdobyli:

Piosenka Roku: Billie Eilish i Finneas O'Connell z utworem "Wildflower"

Nagranie Roku: Kendrick Lamar we współpracy ze SZA za "luther"

Album Roku: Bad Bunny za "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Najlepszy Nowy Artysta: Olivia Dean.

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