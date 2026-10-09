Jan Frycz bohaterem cyklu "Piątki z gwiazdą". Start w połowie października

Kasia Kowalska
2026-10-09 15:49

Stacja Kino Polska przygotowała na październik kolejną część popularnego cyklu "Piątki z gwiazdą", w którym prezentowane są wybitne role polskich aktorów. Bohaterem nadchodzącej odsłony będzie Jan Frycz. Stacja przypomni jego występy w filmach "Tam i z powrotem" oraz "Lokatorka".

Aktor Jan Frycz w ciemnej koszuli trzyma dłoń przy ustach. O cyklu Piątki z gwiazdą w Kino Polska przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Wielkie role Jana Frycza

Jan Frycz przez lata kariery dał się poznać jako aktor o wyrazistym stylu, potrafiący stworzyć niejednoznaczne i skomplikowane postacie, które zmuszają widza do refleksji nad moralnością. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie ma w swoim dorobku blisko 200 ról w teatrze, telewizji i na dużym ekranie. Współpracował z najważniejszymi twórcami w kraju i zdobył trzy Orły za role drugoplanowe. W październiku stacja Kino Polska przypomni dwie ważne kreacje aktora w ramach cyklu "Piątki z gwiazdą".

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Jan Frycz w filmie "Tam i z powrotem"

Jednym z filmów, które zobaczą widzowie, jest produkcja "Tam i z powrotem" w reżyserii Wojciecha Wójcika. Jan Frycz zagrał tu Piotra, byłego partyzanta i artystę, który w latach 60. w Polsce rozpaczliwie pragnie wyemigrować na Zachód. Ponieważ legalny wyjazd z kraju jest w tamtym czasie niemożliwy, mężczyzna namawia swojego dawnego przyjaciela, lekarza Andrzeja Hoffmana (w tej roli Janusz Gajos), do wzięcia udziału w zuchwałym napadzie na konwój z pieniędzmi.

Napad jednak nie idzie zgodnie z planem, a bohaterowie muszą zmierzyć się z niebezpiecznymi konsekwencjami swojego czynu. Film Wojciecha Wójcika to nie tylko kino sensacyjne, ale także opowieść o prawdziwej przyjaźni, lojalności i cenie, jaką trzeba zapłacić za marzenia o wolności.

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Jan Frycz jako bezwzględny pułkownik w "Lokatorce"

Drugą produkcją, którą pokaże Kino Polska, jest "Lokatorka" w reżyserii Michała Otłowskiego. Jan Frycz wcielił się w niej w postać Pułkownika Jana, który z ukrycia steruje przestępczym spiskiem związanym z reprywatyzacją warszawskiej kamienicy. Mieszkańcy budynku dowiadują się nagle, że mogą stracić dach nad głową, gdy na horyzoncie pojawia się rzekomy prawowity właściciel. Sytuacja zaognia się, gdy w tajemniczych okolicznościach znika jedna z lokatorek. Sprawą zajmuje się policja, a śledztwo ujawnia korupcyjne powiązania na styku polityki, biznesu i byłych służb specjalnych.

Okazuje się, że za aferą reprywatyzacyjną stoją potężni i wpływowi ludzie, dla których los zwykłych mieszkańców nie ma najmniejszego znaczenia. "Lokatorka" to intrygujący kryminał, oparty na faktach, który pokazuje heroiczną walkę ludzi o swoje domy i prawa.

Kiedy obejrzeć "Tam i z powrotem" oraz "Lokatorkę"?

Już 16 października na antenie Kino Polska będzie można podziwiać talent Jana Frycza. Stacja przypomni jego dwie zupełnie odmienne kreacje, ukazujące jego niezwykły kunszt i warsztat aktorski - od pełnego emocji thrillera po współczesny dramat.

Plan emisji filmów na kanale Kino Polska przedstawia się następująco:

  • 20:00 "Tam i z powrotem" (2001 r.), reż. Wojciech Wójcik
  • 22:05 "Lokatorka" (2021 r.), reż. Michał Otłowski

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