Katarzyna Dowbor z nowym programem. "Między pokoleniami" zadebiutuje na antenie TVP

W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono ośmioosobową grupę uczestników. Zespół składa się z czterech młodych osób w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat oraz z równej liczby seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia. Zostaną oni połączeni w międzypokoleniowe duety, aby z bliska przyjrzeć się swoim codziennym obowiązkom, pasjom i miejscom zamieszkania. Bohaterowie skonfrontują odmienne spojrzenia na rzeczywistość, poszukując przy tym punktów wspólnych, które mogą połączyć ludzi pomimo ogromnej różnicy wieku.

Jak dobrze znasz najpopularniejsze polskie programy rozrywkowe? Pytanie 1 z 10 Na początek najłatwiejsze. Jak nazywa się program, który prowadzi Karol Strasburger? "Jeden z dziesięciu" "Familiada" "Wielka gra" Następne pytanie

Katarzyna Dowbor poprowadzi nowy program TVP

Gospodynią formatu została Katarzyna Dowbor, którą widzowie publicznego nadawcy doskonale kojarzą z występów w "Pytaniu na śniadanie". Rolą tej doświadczonej prezenterki będzie odwiedzanie domostw uczestników projektu. Dziennikarka ma za zadanie wspierać bohaterów w procesie wzajemnego poznawania się oraz dyskutować z nimi o bieżących emocjach i spostrzeżeniach.

— Idea tego programu jest mi niezwykle bliska, bo mimo iż mam już swoje lata i trochę życiu przeżyłam, to bardzo lubię i cenię sobie współpracę z młodymi ludzi — zdradza Katarzyna Dowbor. — Uważam, że każde pokolenie ma coś ważnego, czym może się podzielić. Taka współpraca jest bezcenna, a często o tym zapominamy. Ten program jest dla mnie ważny także dlatego, że niesie ogromną misję łączenia ludzi, pokoleń i pokazuje, że możemy siebie nawzajem inspirować. W tym programie poznamy prawdziwych ludzi i ich prawdziwe życie, a nie osoby wykreowane na potrzeby telewizji. Nasi bohaterowie zapraszają nas do swojego prywatnego świata - kończy.

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Kiedy zaplanowano premierę "Między pokoleniami"?

Ekipy telewizyjne cały czas pracują na planie zdjęciowym. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami pochodzącymi z komunikatu prasowego, premiera formatu "Między pokoleniami" odbędzie się na początku listopada bieżącego roku. Dokładny harmonogram emisji oraz szczegółowe godziny nadawania stacja telewizyjna ma ujawnić w najbliższym czasie.

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