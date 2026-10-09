Katarzyna Dowbor z nowym programem. "Między pokoleniami" zadebiutuje na antenie TVP

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W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono ośmioosobową grupę uczestników. Zespół składa się z czterech młodych osób w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat oraz z równej liczby seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia. Zostaną oni połączeni w międzypokoleniowe duety, aby z bliska przyjrzeć się swoim codziennym obowiązkom, pasjom i miejscom zamieszkania. Bohaterowie skonfrontują odmienne spojrzenia na rzeczywistość, poszukując przy tym punktów wspólnych, które mogą połączyć ludzi pomimo ogromnej różnicy wieku.
Katarzyna Dowbor poprowadzi nowy program TVP
Gospodynią formatu została Katarzyna Dowbor, którą widzowie publicznego nadawcy doskonale kojarzą z występów w "Pytaniu na śniadanie". Rolą tej doświadczonej prezenterki będzie odwiedzanie domostw uczestników projektu. Dziennikarka ma za zadanie wspierać bohaterów w procesie wzajemnego poznawania się oraz dyskutować z nimi o bieżących emocjach i spostrzeżeniach.
— Idea tego programu jest mi niezwykle bliska, bo mimo iż mam już swoje lata i trochę życiu przeżyłam, to bardzo lubię i cenię sobie współpracę z młodymi ludzi — zdradza Katarzyna Dowbor. — Uważam, że każde pokolenie ma coś ważnego, czym może się podzielić. Taka współpraca jest bezcenna, a często o tym zapominamy. Ten program jest dla mnie ważny także dlatego, że niesie ogromną misję łączenia ludzi, pokoleń i pokazuje, że możemy siebie nawzajem inspirować. W tym programie poznamy prawdziwych ludzi i ich prawdziwe życie, a nie osoby wykreowane na potrzeby telewizji. Nasi bohaterowie zapraszają nas do swojego prywatnego świata - kończy.
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Kiedy zaplanowano premierę "Między pokoleniami"?
Ekipy telewizyjne cały czas pracują na planie zdjęciowym. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami pochodzącymi z komunikatu prasowego, premiera formatu "Między pokoleniami" odbędzie się na początku listopada bieżącego roku. Dokładny harmonogram emisji oraz szczegółowe godziny nadawania stacja telewizyjna ma ujawnić w najbliższym czasie.
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