Susan Dell kilkanaście lat temu wyglądała zupełnie inaczej! Jej uroda budzi ogromne kontrowersje

Susan Dell u Donalda Trumpa. Zachowywała się w sposób, który przyciągnął uwagę

Susan Dell od lat, a nawet dekad udziela się publicznie. Jest filantropką, razem ze swoim znanym i szalenie bogatym mężem, który założył firmę technologiczną Dell, działa w fundacji Michael & Susan Dell Foundation. Małżonkowie walczą z biedą i starają się wspierać tych, którzy potrzebują pomocy w sferach edukacji, zdrowia, zatrudnienia. Prywatnie Dell jest mamą czwórki dzieci, ma 62 lata, pod koniec października skończy 63.

Ostatnio o Susan zrobiło się zaskakująco głośno - nie przez fundację ani męża-miliardera, ale przez jej dość kontrowersyjny wizerunek. Dell w październiku stawiła się w Gabinecie Owalnym u Donalda Trumpa, by promować kolejną inicjatywę prezydenta USA - rządowe rachunki inwestycyjno-oszczędnościowe dla dzieci i młodzieży, które mają pomóc w budowaniu kapitału od najmłodszych lat.

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Susan opowiedziała o projekcie "Trump Accounts", a gdy nie mówiła... zachowywała się nieco dziwnie. Spoglądała w kamerę jakby przestraszonym wzrokiem, stała w nienaturalnej pozie, była sztywno wyprostowana. Internauci zwrócili też uwagę na jej wizerunek niczym z lat 80. i metamorfozę, jaką Dell przeszła w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Susan Dell na starych nagraniach i zdjęciach

Na zdjęciach i nagraniach sprzed 10, 15 czy 20 lat Susan Dell wyglądała zupełnie inaczej. I nie chodzi tu o naturalny proces starzenia. Teraz 62-latka właściwie w ogóle nie przypomina samej siebie z tamtych czasów. Jej twarz jest bardzo szczupła i naznaczona zbiegami medycyny estetycznej. Nagranie z Białego Domu właśnie ze względu na zaskakującą przemianę Dell szybko stało się bardzo popularne w internecie.

Jak zmieniła się Susan? ZOBACZCIE sami. TUTAJ znajdziecie jej nowe i stare zdjęcia.

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