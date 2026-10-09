Magda Gessler odbiła się od drzwi! Szokująca sytuacja w "Kuchennych rewolucjach"! "Tak się nie robi"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-09 14:40

Już od szesnastu lat Magda Gessler razem ze swoją ekipą jeździ po Polsce i ratuje podupadające restauracje. W najnowszym odcinku doszło do nietypowej sytuacji. Gdy restauratorka przyjechała do knajpy, powitały ją zamknięte drzwi. "Pierwszy raz mnie to spotkało" - skwitowała gwiazda.

Magda Gessler od szesnastu lat ratuje polskie restauracje

Magda Gessler to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 33. sezonów! Najnowszy emitowany jest od 3 września. Magda Gessler razem ze swoją ekipą kolejny raz ruszyła w Polskę, by wprowadzać rewolucję w podupadających restauracjach.

Najsłynniejsza polska restauratorka stara się naprawić nie tylko same lokale, ale nierzadko i relacje między bohaterami poszczególnych odcinków.

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Magda Gessler przyjechała do restauracji i... pocałowała klamkę!

W najnowszym odcinku doszło do zaskakującej sytuacji. Magda Gessler zawitała do lokalu "Sezon" w Szpetalu Górnym na Kujawach. Zamiast właścicieli powitały ją... zamknięte drzwi!

Co się dzieje, dlaczego tu jest zamknięte? Ale czemu to jest tak zamknięte, że nie można otworzyć? - dopytywała zaskoczona restauratorka.

Pracownica restauracji wyjaśniła, że lokal już od pewnego czasu jest zamknięty dla gości. Odbywają się w nim imprezy okolicznościowe oraz wydawane są posiłki na wynos. Zaskoczona Magda Gessler najpierw się pożegnała, ale po chwili wróciła na miejsce.

Tak się nie robi. Pierwszy raz w życiu mnie to spotkało. Ja nie rozumiem - dodała wyraźnie zaskoczona Gessler.

Ostatecznie postanowiła pomóc właścicielce restauracji. "Sezon" przemieniono w "Szlachetną Kuchnię Polską". Pod koniec odcinka Magda Gessler z zadowoleniem uznała rewolucję za udaną.

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Magda Gessler w czarnej kurtce stoi przed drzwiami. Obok zdjęcie jej zdziwionej twarzy. Więcej na ten temat przeczytasz na SE.
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Magda Gessler
KUCHENNE REWOLUCJE