Magda Gessler odbiła się od drzwi! Szokująca sytuacja w "Kuchennych rewolucjach"! "Tak się nie robi"

Magda Gessler od szesnastu lat ratuje polskie restauracje

Magda Gessler to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 33. sezonów! Najnowszy emitowany jest od 3 września. Magda Gessler razem ze swoją ekipą kolejny raz ruszyła w Polskę, by wprowadzać rewolucję w podupadających restauracjach.

Najsłynniejsza polska restauratorka stara się naprawić nie tylko same lokale, ale nierzadko i relacje między bohaterami poszczególnych odcinków.

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Magda Gessler przyjechała do restauracji i... pocałowała klamkę!

W najnowszym odcinku doszło do zaskakującej sytuacji. Magda Gessler zawitała do lokalu "Sezon" w Szpetalu Górnym na Kujawach. Zamiast właścicieli powitały ją... zamknięte drzwi!

Co się dzieje, dlaczego tu jest zamknięte? Ale czemu to jest tak zamknięte, że nie można otworzyć? - dopytywała zaskoczona restauratorka.

Pracownica restauracji wyjaśniła, że lokal już od pewnego czasu jest zamknięty dla gości. Odbywają się w nim imprezy okolicznościowe oraz wydawane są posiłki na wynos. Zaskoczona Magda Gessler najpierw się pożegnała, ale po chwili wróciła na miejsce.

Tak się nie robi. Pierwszy raz w życiu mnie to spotkało. Ja nie rozumiem - dodała wyraźnie zaskoczona Gessler.

Ostatecznie postanowiła pomóc właścicielce restauracji. "Sezon" przemieniono w "Szlachetną Kuchnię Polską". Pod koniec odcinka Magda Gessler z zadowoleniem uznała rewolucję za udaną.

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Kuchenne Rewolucje. Czy wiesz jak zmieniały się nazwy lokali, które odwiedziła Magda Gessler? Pytanie 1 z 20 Lokal Imperium Smaku, znajdujący się w Łodzi przerodził się w.... Pod Jabłonką Gorącą Kiełbasiarnię Imber Następne pytanie