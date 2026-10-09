Znamy laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla 2026! Przez lata walczyła z niesprawiedliwością

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-09 13:05

Południowoafrykańska prawniczka Navanethem „Navi” Pillay została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026. Decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego ogłoszono w piątek, 9 października, w Oslo. Szczegóły poniżej.

Dłonie osoby trzymającej złoty medal w etui i ozdobny dyplom Nagrody Nobla. O laureatce z 2026 roku przeczytasz na SE.
Autor: Wikipedia/ CC0 1.0

Pokojowa Nagroda Nobla 2026. Kim jest Navanethem „Navi” Pillay?

85-letnią prawniczkę wyróżniono za wieloletnią działalność na rzecz pokoju oraz przestrzegania prawa międzynarodowego. Jak przekazał przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jørgen Watne Frydnes, laureatka konsekwentnie dążyła do pociągania państw i ich przywódców do odpowiedzialności. Komitet podkreślił również, że swoją działalnością dawała nadzieję ofiarom przemocy i konfliktów, a przez całą karierę kierowała się silnym poczuciem moralności.

Navanethem Pillay przyszła na świat w Durbanie w Republice Południowej Afryki, w rodzinie o indyjskich korzeniach. Jako prawniczka sprzeciwiała się apartheidowi i broniła między innymi Nelsona Mandeli. W kolejnych latach pełniła funkcję sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Była również Wysoką Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka. Odegrała ważną rolę w wydaniu przełomowego orzeczenia dotyczącego ludobójstwa w Rwandzie, w którym uznano, że gwałty i przemoc seksualna mogą stanowić zbrodnię ludobójstwa. Przyczyniła się także do rozwoju praktyki ścigania osób podżegających do ludobójstwa za pośrednictwem propagandy.

W ostatnim czasie Pillay przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. W ubiegłym roku komisja opublikowała raport, w którym stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Władze Izraela odrzuciły te ustalenia, określając raport jako „skandaliczny”.

Komitet Noblowski uzasadnia decyzję. "Ofiary nadużyć doczekują się sprawiedliwości"

Norweski Komitet Noblowski zwrócił uwagę na znaczenie prawa międzynarodowego w rozwiązywaniu konfliktów oraz zapewnianiu sprawiedliwości ofiarom zbrodni.

- W czasach, gdy rośnie liczba wojen i konfliktów, a sędziowie i instytucje prawa międzynarodowego są przedmiotem ataków politycznych, Komitet Noblowski pragnie przypomnieć, że zdolność do rozwiązywania konfliktów bez użycia siły lub przemocy zależy od międzynarodowej praworządności. Międzynarodowy system prawny, w ramach którego zbrodniarze wojenni są pociągani do odpowiedzialności, a ofiary nadużyć doczekują się sprawiedliwości, stanowi warunek wstępny dla pokojowego świata – napisał Komitet Noblowski.

Przyznanie nagrody Pillay spotkało się z pozytywną reakcją Biura Praw Człowieka ONZ, które doceniło jej wieloletnią pracę na rzecz ochrony praw człowieka.

– To wspaniała wiadomość – potrzebujemy więcej poświęcenia i zaangażowania w sprawę praw człowieka – powiedziała dziennikarzom w Genewie Shabia Mantoo, rzeczniczka Biura Praw Człowieka ONZ.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. W tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 287 kandydatur, w tym 208 osób oraz 79 organizacji.

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