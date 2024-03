Przemysław Babiarz trafił do szpitala! To dlatego stracił "Va Banque"?

Przemysław Babiarz zdążył jeszcze nagrać nowe odcinki teleturnieju "Va Banque" w TVP2. Radek Kotarski jako prowadzący zadebiutuje dopiero 2 kwietnia, tuż po Wielkanocy. Okazuje się, że zmiana prezentera może nie wiązać się z rewolucją, jaka jest w Telewizji Polskiej po zmianie władzy. Absencja Przemysława Babiarza może trwać już bowiem od dłuższego czasu. Komentator sportowy nie pojechał już bowiem na Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, które odbyły się na początku marca w Glasgow. - Niestety z uwagi na problemy zdrowotne Przemek Babiarz nie pojedzie do Glasgow - mówił wówczas Jakub Kwiatkowski, nowy dyrektor TVP Sport.

Teraz więcej światła na temat zdrowia Przemysława Babiarza rzuca "Fakt", informując, że przebywa w szpitalu. - Przemek walczy o zdrowie, oczywiście marzy, wręcz modli się o to, by wrócić do pełni sił i być na letnich mistrzostwach. Lekkoatletyka, to jego wielka miłość i pasja. On w to wierzy i to mu daje siłę - mówi ich informator.

Panu Przemkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i wyjazdy na Letnie Igrzyska Olimpijskie do Paryża.

