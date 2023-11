Przemysław Babiarz unieważnił małżeństwo kościelne. Piękną Marzenę poznał na targach spożywczych

Przemysław Babiarz dzieciństwo spędził w rodzinnym Przemyślu. Potem wyjechał do Krakowa, gdzie początkowo studiował na Uniwersytecie Jagielloński,. W 1989 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie i przeniósł się do Gdańska, gdzie w latach 1989–1992 występował w Teatrze Wybrzeże. Powody osobiste sprawiły jednak, że porzucił pracę. Rozstał się z pierwszą żoną i wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął karierę dziennikarza sportowego.

Będąc konferansjerem na targach spożywczych, poznał swoją miłość życia, Marzenę. - Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło - mówił prezenter w rozmowie z "Vivą". Żona Przemysława Babiarza z wykształcenia jest tłumaczką języka hiszpańskiego. Para razem wychowywała syna prezentera oraz córkę Luisę (31 l.). Wiadomo, że Szymon studiował filozofię w Gdańsku. Po unieważnieniu przez kościół pierwszego małżeństwa dziennikarza, Marzena i Przemysław wzięli ślub kościelny w czerwcu 1998 roku.

- Małżonkowie mogą mieć różne charaktery i zainteresowania, ale jeśli jest między nimi porozumienie, to wszystko da się pogodzić. Z Marzenką nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy ten sam system wartości. To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę, że po tamtej stronie będzie nam dane być razem - wyjawił Przemysław Babiarz miesięcznikowi "Ludzie i wiara".

