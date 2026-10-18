Przemysław Saleta oddał córce nerkę, teraz sam czeka na przeszczep! Jego stan zdrowia pogarsza się od kilku lat. "Wszyscy myślą, że umieram"

Przemysław Saleta na niewydolność nerki. Czeka na przeszczep

Przemysław Saleta zbliża się do sześćdziesiątki, a choroby absolutnie po nim nie widać. A jednak sportowiec czeka na przeszczep nerki! Pięściarz w "Dzień dobry TVN" wyznał, że jego stan zdrowia pogarsza się i to już od kilku lat. Choć on sam nie czuje się najgorzej, wyniki mówią coś innego. Saleta postanowił jednak wyjaśnić, że nie jest z nim aż tak źle, jak by mogło się wydawać.

Przyjąłem zaproszenie do was z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby trochę naprostować sytuację, bo wszyscy wokół myślą, że umieram, a druga rzecz to fakt, że wiele osób może kojarzyć moje oddanie nerki, z tym że prawdopodobnie będę potrzebował przeszczepu. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Warto na temat choroby nerek wiedzieć, jak najwięcej i nie panikować, jeżeli coś się stanie. Ja i moja córka jesteśmy przykładem na to, że choroba może przytrafić się z dnia na dzień, zupełnie niespodziewanie - mówił Przemysław.

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I dodał:

Czuję się bardzo dobrze. Wyniki badań są gorsze niż moje samopoczucie, bo ja rzeczywiście nie czuję niewydolności nerki, którą stwierdzono u mnie 5 lat temu.

Na stan zdrowia boksera wpłynęły zachorowania na COVID - to właśnie wtedy doszło do niewydolności serca, a w końcu nerki. Saleta jednak ani myśli panikować. Do choroby i przeszczepu, który go czeka w ciągu kolejnych miesięcy, podchodzi jak do przygotowań do walki.

Sytuacja jest dosyć poważna, ale jest pod kontrolą i nie bardzo jest co panikować.

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Córka Salety cierpiała z powodu choroby nerek od wieku dziecięcego. Jako 13-latka poddała się operacji, podczas której przeszczepiono jej nerkę od taty. Niestety, narząd pracował jedynie przez 5,5 roku. Później był kolejny przeszczep - organ wytrzymał kilka miesięcy. Od tamtej pory, a więc już od 8 lat, Nicole czeka na kolejny przeszczep i jest poddawana dializom aż trzy razy w tygodniu.

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