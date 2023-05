i Autor: Akpa/materiały prasowe

22. Bieg po Nowe Życie

Przemysław Saleta oddał córce nerkę. Teraz biega z gwiazdami

To było wyjątkowe wydarzenie! Aktorzy, muzycy, dziennikarze, sportowcy, lekarze, a także "Super Express" wzięli udział w 22. Biegu po Nowe Życie. Wszystko po to, by budować u ludzi świadomość dawstwa i transplantacji. A wszystko zaczęło się od Przemysława Salety (55 l.).