Szykuje się do startu

Bieg po Nowe Życie. Saleta wspiera wielkie wydarzenie

Promować, edukować, przekonywać – to najważniejsze słowa, które od 13 lat towarzyszą Biegowi po Nowe Życie. Osoby po transplantacjach, gwiazdy teatru, filmu, sportu i muzyki, maszerują z kijami do nordic walking, by o transplantologii cały czas było głośno. Przemysław Saleta (55 l.) już szykuje się do startu.