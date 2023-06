Tak wygląda Nadia

Przemysław Saleta pokazał młodszą córkę. Podobna do taty?

Znany pięściarz i celebryta Przemysław Saleta ma dwie córki, Nicole (29 l.) i Nadię (21 l.). Do tej pory bardziej znana jest starsza z jego córek. To za sprawą problemów z nerkami i przeszczepu. W grudniu 2007 roku Saleta podarował córce swoją nerkę. Po operacji nastąpiły u niego komplikacje, niewydolność oddechowa i krwotok wewnętrzny. Lekarze wprowadzili go wówczas w śpiączkę farmakologiczną. Teraz Przemysław Saleta cieszy się już dobrym zdrowiem i chętnie bywa na imprezach. Na jedną z nich zabrał młodszą z córek.