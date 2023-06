Pseudonim sceniczny przylgnął do Maryli Rodowicz, jak druga skóra. Dziś mało kto pamięta, jak brzmi jej prawdziwe imię

Nie wierzymy w to, co widać!

Maryla Rodowicz to wulkan energii

Maryla Rodowicz to nie tylko znakomita piosenkarka. To prawdziwie zjawisko artystyczne. Najważniejsza jest oczywiście muzyka - jej piosenki kochają wszyscy. Trudno by szukać kogoś, kto nie zna "Małgośki", "Łatwopalnych" czy "Niech żyje bal", a takich przebojów miała przecież znacznie więcej. Ale Maryla Rodowicz swój wizerunek starannie wymyśliła, skupiając się na najdrobniejszych szczegółach. Jej występy są dopracowane na każdym poziomie - nie tylko muzycznym, ale także wizualnym i wizerunkowym. Artystka znana jest z widowiskowych, projektowanych indywidualnie strojów. Jej artystyczne imię znakomicie podkreśla oryginalność i żywiołowość artystki. Jest to jednak wariant czy zdrobnienie jej prawdziwego imienia.

Maryla Rodowicz nie przepadała za swoim pełnym imieniem. Dziś niemal nikt się tak do niej nie zwraca

W dokumentach gwiazda posługuje się pełnymi imionami, które brzmią niezwykle Maria Antonina. Niewiele osób o tym pamięta, bo pseudonim tak przylgnął do artystki, że właściwie każdy zwraca się do niej używając zdrobnienia. Poza tym sama gwiazda nie przepada za swoim pełnym imieniem, więc z pewnością woli, żeby tak się do niej zwracać. A Marylą małą Marysię zaczęła nazywać jej pochodząca z Białorusi babcia. To imię zdaje się bardziej pasować do żywiołowej osobowości wokalistki.

Maryla Rodowicz zachwyca się bryską, Smolastym i Jannem