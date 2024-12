Quiz. Bareja wiecznie żywy. Rozpoznaj cytaty z kultowych filmów: "Miś", "Poszukiwany, poszukiwana" "Alternatywy 4"

Cytaty z filmów Barei są ponadczasowe

Dialogi z filmów Barei wyróżniają się uniwersalnością. Mimo że nawiązują do realiów PRL-u, ich humor opiera się na mechanizmach, które można zauważyć także we współczesnym świecie. Biurokracja, nonsensowne przepisy, ludzkie przywary – wszystko to jest obecne zarówno w PRL-u, jak i dzisiejszej rzeczywistości. Filmy Barei to również mistrzostwo w oddawaniu komizmu sytuacyjnego.

Wiele cytatów stało się popularnych dzięki genialnemu aktorstwu takich gwiazd jak Stanisław Tym, Krzysztof Kowalewski czy Wojciech Pokora. Twórczość Stanisława Barei udowadnia, że satyra i humor mogą być nie tylko narzędziem rozrywki, ale także ostrzem krytyki społecznej. Dzięki temu cytaty z jego filmów pozostają żywe, a reżyser uznawany jest za jednego z największych mistrzów polskiej komedii. W naszym quizie proponujemy 12 kultowych cytatów, Waszym zadaniem jest dopasowanie ich do tytułów filmów.

"Parówkowym skrytożercom mówimy nie!!!" "Brunet wieczorową porą" "Kapitan Sowa na tropie" "Miś"

Filmy Barei, które trzeba zobaczyć:

"Mąż swojej żony" (1960) - komedia opowiadająca o perypetiach małżeńskich kompozytora i jego żony – odnoszącej sukcesy sportsmenki.

"Żona dla Australijczyka" (1963) - film o farmerze z polskimi korzeniami, który wraca z Australii, aby znaleźć sobie żonę w ojczyźnie.

"Małżeństwo z rozsądku" (1966) - historia miłosna wpleciona w absurdalne realia lat 60., z elementami satyry na ówczesne społeczeństwo.

"Poszukiwany, poszukiwana" (1973) - kultowa komedia o mężczyźnie, który ukrywa się pracując jako gosposia w damskim przebraniu.

"Nie ma róży bez ognia" (1974) - film opowiadający o absurdach mieszkaniowych PRL-u z charakterystycznym humorem Barei.

"Brunet wieczorową porą" (1976) - komedia kryminalna z nutą absurdu, opowiadająca o mężczyźnie, który dowiaduje się o swojej przyszłej śmierci.

"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" (1978) - film satyryczny, w którym Bareja ukazuje absurdy codziennego życia w PRL-u, koncentrując się na biurokracji i relacjach międzyludzkich.

"Miś" (1980) - najbardziej znany film Barei, będący bezlitosną satyrą na absurdy gospodarki, polityki i życia codziennego w PRL-u.

"Alternatywy 4" (1983, emisja 1986) - kultowy serial telewizyjny, który można traktować jako film w odcinkach. Opowiada o mieszkańcach jednego z warszawskich bloków i ich perypetiach.

"Zmiennicy" (1986-1987) - kolejny serial telewizyjny Barei, przedstawiający losy dwóch kierowców taksówek i ich niecodzienne przygody.

