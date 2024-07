Nie żyje Shannen Doherty. Zmarła trzy miesiące po urodzinach. Co się stało?

Nagle podczas przedpogrzebowej mszy za Jerzego Stuhra kapłan wywołał Tadeusza Woźniaka. Co z jego pogrzebem?

Jeśli wieczory spędzasz przy telewizorze i kilka razy w roku lądujesz na kinowym fotelu, to ten quiz jest dla Ciebie! Sprawdź się, jak dobrze znasz filmowe klasyki. Na podstawie zdjęć plakatów kinowych, odpowiedź jaki jest tytuł filmu.

W quizie znajdziesz same znane i docenione przez krytyków filmy. Nasze propozycje każdy zna, więc jeśli chcesz się nazwać kinomaniakiem, to musisz zdobyć maksimum punktów. Pytania dotyczą filmów sprzed kilku, ale i kilkunastu lat. Do dzieła!

QUIZ. Czy rozpoznasz film po plakacie kinowym? Pytanie 1 z 7 Z jakiego filmu jest ten plakat? Korespondent Bryan Szeregowiec Ryan Przełęcz ocalonych Dalej