QUIZ. Jak dobrze pamiętasz amantów PRL? Wzdychała do nich cała Polska!

To ona podjęła decyzję

Jak pewnie dobrze pamiętacie, w PRL nie mieliśmy za dużo rozrywek. Dwa czarno-białe kanały telewizyjne wystarczały nam za okno na świat. Nie wszystkie filmy i seriale, które robiły szaloną karierę na Zachodzie w ogóle do nas docierały. Ale miałyśmy własnych gwiazdorów i wzdychałyśmy do nich tak samo mocno, jak Amerykanki do Kirka Douglasa.

Naszymi najprzystojniejszymi bohaterami byli zwycięzcy II Wojny Światowej. Wśród nich prym wiedli Hans Kloss ze "Stawki większej niż życie" i Janek Kos z serialu "Czterej pancerni i pies". Grający ich gwiazdorzy na stałe weszli do polskiego filmu i do dziś są uznawani za jednych z największych polskich aktorów. Później rozpalał wyobraźnię Polek Andrzej Kmicic w "Potopie", Józef Toliboski w "Nocach i dniach", aż w końcu porucznik Borewicz w "07, zgłoś się".

W dzisiejszym quizie zapraszamy Was na małą wycieczkę z bohaterami naszych młodzieńczych westchnień. Ciekawe, czy rozpoznacie tych gwiazdorów na naszych zdjęciach. Jeżeli udzielicie 7 poprawnych odpowiedzi, macie genialną pamięć!