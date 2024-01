Rewolucja w "Teleexpressie"! Już nie usłyszymy tych legendarnych głosów. Nowi lektorzy

Obrzydliwe słowa o córce Rzeźniczaka: "bachora bym zabiła". Ewelina Taraszkiewicz pokazała, co ludzie wypisują o jej dziecku

To się nie mieści w głowie!

Anna Mucha po latach wróciła do rozbieranych scen. Tak prezentuje się w nowym hicie Netflix

Wielkie zmiany w życiu Moniki Richardson. Sprzedała mieszkanie, nowy chłopak już się do niej wprowadził. Mamy zdjęcia!

"Teleexpress" wrócił do TVP po kilkunastodniowej przerwie spowodowanej zmianami we władzach Telewizji Polskiej. Serwis zaczęli prowadzić nowi prezenterzy i dziennikarze. Po ponad 7 latach do programu wrócił Maciej Orłoś, a drugą prowadzącą jest Aleksandra Kostrzewska, była prezenterka "Pytania na śniadanie". Szefową "Teleexpresu" natomiast została jego dawna prowadząca, Danuta Dobrzyńska-Schrimmer.

17 stycznia w serwisie zadebiutowała nowa lektorka. Jest nią Paula Michalik, dziennikarka na co dzień pracująca w Radiu Zet, gdzie od 2011 roku przygotowuje i prowadzi „Wiadomości Radia ZET”. Związana była także z TTV, TVN Warszawa i RMF FM. - W „Teleexpressie” zmiany twarzy, zmiany głosów i kobieta w końcu miała szansę dołączyć. Wszyscy lektorzy mają podzielne te dyżury mniej więcej po równo, tak jak wynika z ich możliwości i kalendarza - poinformowała Wirtualnemedia.pl Danuta Dobrzyńska-Schrimmer.

Pozostałymi lektorami są Adam Wilk i Jakub Urlich. Tym samym w "Teleexpressie" nie usłyszymy już legendarnych głosów Macieja Szklarza (59 l.) i Pawła Straszewskiego (49 l.), którzy z serwisem informacyjnym TVP związani byli przez lata.